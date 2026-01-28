Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 11:38

Подростка отправили в колонию за подготовку поджога военкомата

Подросток из Тверской области получил семь лет колонии за планирование поджога

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Суд вынес приговор подростку из Тверской области, который собирался поджечь одно из зданий Минобороны РФ, рассказали РИА Новости в ЦОС ФСБ. Юноша 2011 года рождения действовал по указке кураторов из украинской террористической организации, с которыми списался в Telegram.

Вторым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор несовершеннолетнему гражданину России, 2011 года рождения, за подготовку поджога одного из административных зданий министерства обороны Российской Федерации с использованием самодельного зажигательного устройства, — сообщили в ведомстве.

История началась в мае 2025 года в Вышнем Волочке, когда ФСБ задержала двоих несовершеннолетних сторонников неонацистской идеологии. Один из них даже записал видео с присягой запрещенному в России «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Обвиняемый успел провести разведку объекта и собрать три бутылки с зажигательной смесью, пользуясь сетевыми инструкциями. Силовики выяснили, что пока один школьник собирал «коктейли Молотова» в заброшенном сарае, второй координировал их тайники.

За подготовку теракта и участие в деятельности террористической группировки подростку назначили семь лет лишения свободы. Несмотря на юный возраст фигуранта, суд признал его вину полностью доказанной, хотя приговор пока можно обжаловать.

Также стало известно, что в Кемеровской области утвердили приговор 17-летнему местному жителю по уголовному делу о госизмене и попытке совершить теракт на железной дороге. Он получил соответствующее предложение в соцсети в мае прошлого года.

