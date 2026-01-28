Подростка отправили в колонию за подготовку поджога военкомата Подросток из Тверской области получил семь лет колонии за планирование поджога

Суд вынес приговор подростку из Тверской области, который собирался поджечь одно из зданий Минобороны РФ, рассказали РИА Новости в ЦОС ФСБ. Юноша 2011 года рождения действовал по указке кураторов из украинской террористической организации, с которыми списался в Telegram.

Вторым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор несовершеннолетнему гражданину России, 2011 года рождения, за подготовку поджога одного из административных зданий министерства обороны Российской Федерации с использованием самодельного зажигательного устройства, — сообщили в ведомстве.

История началась в мае 2025 года в Вышнем Волочке, когда ФСБ задержала двоих несовершеннолетних сторонников неонацистской идеологии. Один из них даже записал видео с присягой запрещенному в России «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Обвиняемый успел провести разведку объекта и собрать три бутылки с зажигательной смесью, пользуясь сетевыми инструкциями. Силовики выяснили, что пока один школьник собирал «коктейли Молотова» в заброшенном сарае, второй координировал их тайники.

За подготовку теракта и участие в деятельности террористической группировки подростку назначили семь лет лишения свободы. Несмотря на юный возраст фигуранта, суд признал его вину полностью доказанной, хотя приговор пока можно обжаловать.

Также стало известно, что в Кемеровской области утвердили приговор 17-летнему местному жителю по уголовному делу о госизмене и попытке совершить теракт на железной дороге. Он получил соответствующее предложение в соцсети в мае прошлого года.