На Камчатке произошло новое землетрясение

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5, сообщили в пресс-службе камчатского филиала Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале. Эпицентр землетрясения находился в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 46,5 километра.

Ранее сообщалось, что на Камчатке произошли повторные сейсмические толчки. За последние сутки зафиксировано три афтершока с магнитудой от 4,0 до 6,4. Один из них ощущался жителями населённых пунктов с силой до пяти баллов.

До этого у побережья американского штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр располагался в акватории Тихого океана, более чем в 300 километрах от ближайшего крупного населенного пункта. Сейсмическое событие было зафиксировано на глубине около семи километров. Угроза цунами для прибрежных районов не объявлялась.

Также в Республике Тыва произошло землетрясение магнитудой 4,6. Подземные толчки зафиксированы в 52 километрах от села Сизим Каа-Хемского района. По сообщению МЧС, от граждан не поступали обращения, связанные с землетрясением.