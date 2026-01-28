Родителям напомнили, что грозит за катание с горки в неположенном месте

За катание детей с горки в неположенном месте можно получить штраф, рассказал «Газете.Ru» президент Московской юридической корпорации член Московского клуба юристов и Московского Английского клуба Вячеслав Печников. Он отметил, что при неисполнении обязанностей родителей также могут ограничить в правах.

Указанные меры принимаются исключительно в судебном порядке с обязательным участием прокурора и органов опеки и попечительства, — рассказал Печников.

Юрист подчеркнул, что административная ответственность предусматривает штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей. По его словам, размер штрафа регулируется частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Ранее травматолог Геннадий Гордеев рассказал, что неосторожное катание на тюбинге чревато ушибами и даже черепно-мозговой травмой. Он подчеркнул, что в 2026 году сложились особенно опасные условия для этого зимнего увлечения.