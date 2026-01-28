Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 10:52

Медведчук назвал причину борьбы Зеленского с православием

Медведчук: Зеленский уничтожает православие для продолжения конфликта

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Украинский президент Владимир Зеленский уничтожает в стране православие, чтобы способствовать продолжению конфликта до бесконечности, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье на сайте организации. Он отметил, что Зеленский и его кураторы пытаются создать антироссийскую религию.

Банде Зеленского и его кураторам [нужна] антироссийская религия, которая будет провоцировать конфликт до бесконечности, — написал Медведчук.

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Запад руками властей Киева пытается изменить самосознание верующих на Украине. Она обратила внимание на гонения против УПЦ и добавила, что в России подготовили два доклада о противоправных действиях Киева против прихожан и священнослужителей.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский организует в стране геноцид. Поводом для его высказывания стало преследование митрополита Святогорского Арсения и жесткое обращение с ним в ходе судебных заседаний.

