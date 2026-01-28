Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 10:34

Министр транспорта Кубани выдал других фигурантов дела о мошенничестве

Министр транспорта Кубани дал показания на фигурантов дела о мошенничестве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр транспорта Кубани Алексей Переверзев, обвиняемый в мошенничестве, дал показания на других фигурантов дела, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей. Выявлены эпизоды преступлений, произошедших в течение последних 10 лет.

Переверзев заключил досудебное соглашение и вышел из СИЗО под подписку о невыезде, — уточнил собеседник агентства.

Ранее Центральный районный суд Читы приговорил к 6,5 года лишения свободы бывшего генерального директора Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации Станислава Неверова за махинации на 49 млн рублей при газификации города. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Как установил суд, Неверов, зная о выделенной на газификацию частного сектора Читы субсидии в размере 700 млн рублей, создал организованную группу для хищения бюджетных средств.

До этого Кировский районный суд Уфы приговорил бывшего ректора института развития образования Башкирии к пяти годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Он получил от подчиненных свыше 1,5 млн рублей за покровительство, причем эти деньги были выплачены им в виде премиальных.

Краснодарский край
мошенничество
министры
дела
