Министр транспорта Кубани выдал других фигурантов дела о мошенничестве

Министр транспорта Кубани Алексей Переверзев, обвиняемый в мошенничестве, дал показания на других фигурантов дела, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей. Выявлены эпизоды преступлений, произошедших в течение последних 10 лет.

Переверзев заключил досудебное соглашение и вышел из СИЗО под подписку о невыезде, — уточнил собеседник агентства.

