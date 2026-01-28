Сенатор от Нижегородской области отправится на СВО Спикер Люлин: сенатор от Нижегородской области Вайнберг отправится на СВО

Сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг отправится в зону проведения специальной военной операции, сообщил спикер законодательного собрания Евгений Люлин. По его словам, которые приводит РИА Новости, по этой причине парламентарий написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию.

Заявление о сложении полномочий Александр Владеленович написал по собственному желанию в связи с личным решением отправиться на СВО, — рассказал Люлин.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации 28 января рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий Вайнберга. Сенатор написал соответствующее заявление по собственному желанию. Вайнберг входил в состав комитета по конституционному законодательству. Срок его полномочий должен был истечь в сентябре 2026 года.

До этого сообщалось участник банды Цапков из станицы Кущевской Владимир Алексеев (известный также как Вова Беспредел) вновь безуспешно попытался отправиться на СВО, чтобы избежать пожизненного заключения. Он признан виновным в убийстве 18 человек. Алексеев, несмотря на заключение, находится в хорошей физической форме.