28 января 2026 в 10:49

Стали известны подробности смертельного ДТП с туристами на Байкале

В опрокинувшемся на льду Байкала УАЗе находились 10 туристов из Китая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В салоне УАЗа, который перевернулся на льду озера Байкал, находились 10 туристов из Китая, в том числе один с Тайваня, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В результате погибла одна из туристок.

Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Известно, что ДТП произошло в районе населенного пункта Хужир на берегу озера Байкал. Водитель внедорожника УАЗ не справился с управлением, и машина провалилась в расщелину.

До этого не менее 11 человек пострадали при столкновении микроавтобуса и двух грузовиков в Иркутской области. Авария случилась на трассе Р-258 «Байкал». Их всех доставили в больницу.

Ранее большегрузный автомобиль Volvo, двигавшийся в сторону Курска, столкнулся со служебным автомобилем Госавтоинспекции с включенными проблесковыми маячками. В момент аварии сотрудники ГИБДД оформляли ДТП без пострадавших с участием Lada Granta и Mazda. В результате аварии погибли два человека, еще двое были госпитализированы.

