В Госдуме оценили предложение изменить законы о ставках на спорт

В Госдуме оценили предложение изменить законы о ставках на спорт Депутат Свищев: возрастной порог для ставок на спорт необходимо поднять

Возрастной порог для ставок на спорт необходимо поднять с 18 до 21 года, рассказал Metaratings депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев. Он отметил, что необходимо получить еще одно мнение, а именно Единого регулятора азартных игр.

Надо регламентировать порядок онлайн-ставок. Возрастной критерий, работают ли эти люди. Кто-то берет деньги из сейфа у родителей. Я бы опирался на мнение ЕРАИ (Единого регулятора азартных игр), — рассказал Свищев.

Депутат подчеркнул, что молодежь необходимо оберегать от такого вида досуга. По его словам, власти уже рассматривают такое предложение.

Ранее сообщалось, что в России могут легализовать онлайн-казино. Предлагается создать оператора, который бы отчислял не менее 30% от выручки с такой деятельности.