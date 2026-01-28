Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 10:30

В Госдуме оценили предложение изменить законы о ставках на спорт

Депутат Свищев: возрастной порог для ставок на спорт необходимо поднять

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Возрастной порог для ставок на спорт необходимо поднять с 18 до 21 года, рассказал Metaratings депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев. Он отметил, что необходимо получить еще одно мнение, а именно Единого регулятора азартных игр.

Надо регламентировать порядок онлайн-ставок. Возрастной критерий, работают ли эти люди. Кто-то берет деньги из сейфа у родителей. Я бы опирался на мнение ЕРАИ (Единого регулятора азартных игр), — рассказал Свищев.

Депутат подчеркнул, что молодежь необходимо оберегать от такого вида досуга. По его словам, власти уже рассматривают такое предложение.

Ранее сообщалось, что в России могут легализовать онлайн-казино. Предлагается создать оператора, который бы отчислял не менее 30% от выручки с такой деятельности.

депутаты
Госдума
ставки
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Камчатке произошло новое землетрясение
Названо главное преимущество новой российской системы «Зубр»
МАХ вошел в мировой топ-5 быстроразвивающихся сервисов
Кинолог дал советы, как превратить зимнюю прогулку с собакой в тренировку
Семейная пара с коляской попыталась «накрыть стол» в обход кассы
Названо местоположение россиянок, задержанных у военной базы в США
В ОАК раскрыли детали переговоров с Индией по российским стелс-истребителям
Стали известны результаты анализов на онкологию у звезды «Одна за всех»
Дима Билан сообщил о трагической потере
«Низкий поклон»: Медведев обратился к сотрудникам МФЦ в приграничье
Путин обсудил с лидером ЦАР сотрудничество двух стран
Россияне стали массово скупать обереги и осиновые колья
Военэксперт объяснил попытку ВСУ повторить операцию «Паутина»
Медведев ответил, когда все госуслуги уйдут в онлайн-формат
Россиянину назначили срок за госизмену
Сомнолог дал советы, как повысить продуктивность зимой
Дело против легендарного музыканта об изнасиловании снова попало в суд
В прокуратуре раскрыли, как Гасанов смог отмыть более 68 млн рублей
Академик РАН рассказал, почему от вируса Нипах пока нет вакцины
Прокуратура наказала следившего за детьми в туалете директора школы
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.