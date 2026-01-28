Депутат рассказал об изменениях в законодательстве с 1 февраля Депутат Говырин: с 1 февраля выпуск доверенностей для сотрудников станет проще

С 1 февраля 2026 года оформление доверенностей для сотрудников будет упрощено, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, это станет возможным благодаря сокращению объема необходимых данных.

С 1 февраля 2026 года в России начинают действовать несколько новых норм, которые заметны в судебной практике, в оформлении электронных полномочий и в сфере охраны труда. Отдельная тема — машиночитаемая доверенность, которая используется вместе с квалифицированной электронной подписью. Часть паспортных сведений о представителе перестает быть обязательной и может указываться дополнительно. Это облегчает выпуск доверенностей для сотрудников и подрядчиков, снижает риск отказов из-за лишних полей и уменьшает объем персональных данных, — поделился Говырин.

Он подчеркнул, что изменения также затрагивают сферу охраны труда и специальную оценку его условий. По словам депутата, таким образом будет установлен новый порядок ведения реестра экспертов организаций, проводящих СОУТ.

В реестре фиксируются сведения об аттестации эксперта и о ее аннулировании, а также как подтверждается статус специалиста по данным реестра. Для работодателя это сводится к простой проверке перед началом работ: у привлеченного эксперта есть действующий статус, а материалы оценки оформлены с опорой на актуальные сведения реестра, — заключил Говырин.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в феврале ГД может рассмотреть инициативу об увеличении годового лимита сверхурочных работ с 120 до 240 часов. Правительство России внесло соответствующий законопроект в парламент.