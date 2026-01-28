Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 11:53

Академик РАН рассказал, почему от вируса Нипах пока нет вакцины

Академик Чумаков: вакцина от вируса Нипах не нужна из-за малого числа зараженных

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Создание вакцины от вируса Нипах пока не оправдано экономически, так как в мире мало зараженных этим патогеном, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, академик Петр Чумаков. При этом он отметил, что в случае реальной угрозы произвести препарат возможно в короткие сроки. Ученый добавил, что Нипах вряд ли вызовет пандемию.

Их (вакцин. — NEWS.ru) отсутствие для вируса Нипах сегодня объясняется <…> скорее отсутствием экономического и эпидемиологического смысла — заразившихся слишком мало, — сказал Чумаков.

Ранее представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич заявил, что вероятность распространения вируса Нипах по миру низкая. Он отметил, что индийские органы здравоохранения активно взаимодействуют с международной организацией.

24 января стало известно, что в Индии произошла вспышка вируса Нипах. При этом против опасного патогена пока нет ни вакцины, ни его специфического лечения. Роспотребнадзор посоветовал находящимся в стране туристам соблюдать гигиену и избегать контакта с больными животными.

