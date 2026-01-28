Иркутский тракторист предстанет перед судом после гибели двоих рабочих

В Шелехове Иркутской области тракторист муниципального предприятия предстанет перед судом после гибели двоих рабочих, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на СК России и прокуратуру региона. Обвинительное заключение в отношении мужчины уже утвердили. Суд рассмотрит уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на производстве, повлекшем смерть людей.

По версии следствия, в июне 2025 года фигурант дела управлял подъемником для валки аварийных деревьев. Мужчина посадил в одноместную люльку сразу двоих рабочих, превысив ее грузоподъемность. При этом он не проверил надежность крепления самой люльки, — рассказали в пресс-службе ведомств.

На высоте около восьми метров люлька сорвалась со стрелы и рухнула на землю вместе с людьми. Пострадавших рабочих 41 и 45 лет госпитализировали. Мужчины скончались в больнице через несколько дней.

