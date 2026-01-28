Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 11:52

Прокуратура наказала следившего за детьми в туалете директора школы

Руководство новосибирской школы заставили убрать камеры слежения из туалетов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Новосибирской школе после вмешательства прокуратуры отключили видеокамеры в туалетах, а директору внесли представление, сообщили в пресс-службе ведомства. Проверка Дзержинского района подтвердила, что администрация учебного заведения вела съемку без согласия детей и их родителей.

Установлено, что в образовательном учреждении были оборудованы камеры в санузлах без оформления надлежащих согласий детей и их законных представителей. Обработка персональных данных граждан должна осуществляться с соблюдением ряда условий и требует особого внимания, — отметили в ведомстве.

Заместителя по административно-хозяйственной части также привлекли к дисциплинарной ответственности. Как сообщает прокуратура Новосибирской области, в настоящее время оборудование полностью обесточено и в ближайшее время будет демонтировано. Скандал в образовательном учреждении разгорелся после публикаций в СМИ, которые привлекли внимание правоохранителей к методам обеспечения безопасности в школе.

Ранее в 18-й школе Казани ввели учет всех посетителей туалета. По информации Telegram-канала Mash Iptash, около входа в уборную дежурит учитель с тетрадью и фиксирует фамилии, классы и время, проведенное внутри. Сами школьники предполагают, что пост организовали для борьбы с курением.

камеры
школы
Новосибирск
туалеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Плачующую Долину без макияжа засняли на прощании с Олейниковым
Рак, пластика лица, слова об СВО, «Одна за всех»: как живет Анна Ардова
Диетолог дала совет, чем завтракать в зимнее время
Как заквасить капусту, чтобы хрустела: старинный метод с дубовой веточкой
Грейпфрут и креветки: рецепт салата, который вас удивит
Найдена наконец защита от дронов? Что такое система «Зубр», преимущества
«Рыбки сдохли»: пьяный дебошир разгромил экспозицию в Доме Гоголя
Песков ответил на вопрос о размещении российских военных в Сирии
Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву
ВСУ пытались ударить по России с помощью более 40 БПЛА
«Классический случай»: адвокат оценил шансы Гасанова закрыть уголовное дело
В Госдуме отреагировали на выходку воронежца с сыном на веревке
Снегопады продолжаются, скоро ударит мороз –25: прогноз погоды в Москве
Гасанов обратился к органам по скандальному делу об отмывании 65 млн рублей
Психолог ответил, откуда берутся слухи о когнитивных способностях Трампа
Песков ответил на вопрос о потерях ВС России в ходе СВО
Появились кадры с церемонии прощания с Олейниковым
В Кремле сообщили о постоянном контакте Путина с Хинштейном после аварии
В Кремле сообщили о достижении прогресса в урегулировании на Украине
Кремль опроверг слухи о переговорах по экстрадиции Асада
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.