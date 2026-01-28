Прокуратура наказала следившего за детьми в туалете директора школы

В Новосибирской школе после вмешательства прокуратуры отключили видеокамеры в туалетах, а директору внесли представление, сообщили в пресс-службе ведомства. Проверка Дзержинского района подтвердила, что администрация учебного заведения вела съемку без согласия детей и их родителей.

Установлено, что в образовательном учреждении были оборудованы камеры в санузлах без оформления надлежащих согласий детей и их законных представителей. Обработка персональных данных граждан должна осуществляться с соблюдением ряда условий и требует особого внимания, — отметили в ведомстве.

Заместителя по административно-хозяйственной части также привлекли к дисциплинарной ответственности. Как сообщает прокуратура Новосибирской области, в настоящее время оборудование полностью обесточено и в ближайшее время будет демонтировано. Скандал в образовательном учреждении разгорелся после публикаций в СМИ, которые привлекли внимание правоохранителей к методам обеспечения безопасности в школе.

Ранее в 18-й школе Казани ввели учет всех посетителей туалета. По информации Telegram-канала Mash Iptash, около входа в уборную дежурит учитель с тетрадью и фиксирует фамилии, классы и время, проведенное внутри. Сами школьники предполагают, что пост организовали для борьбы с курением.