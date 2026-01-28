Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 10:34

Пожар площадью около 4 тыс. квадратных метров вспыхнул в Подмосковье

Производственное здание загорелось в Истринском районе Подмосковья

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Производственное здание загорелось в Истринском районе Подмосковья, сообщила пресс-служба МЧС России. Площадь возгорания составила чуть более 3,7 тыс. квадратных метров. В тушении огня участвуют 47 спасателей, задействовано 16 единиц техники, передает РИА Новости.

Предварительная площадь пожара 3750 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что трагический пожар в частном доме в селе Нюрбачан в Якутии унес жизни пяти человек. Еще двое людей пострадали. Предварительной причиной случившегося, по данным МЧС, стало короткое замыкание электропроводки.

До этого четыре человека погибли в результате пожара, который произошел в хостеле подмосковной Балашихи. Инцидент случился в жилом квартале Зворыкино. По информации источника, еще шесть человек пострадали. В Следственном комитете считают, что причиной пожара в хостеле стал розжиг углей для обогрева на втором этаже здания.

Кроме того, в Санкт-Петербурге пожарные потушили возгорание в лицее № 344 в Невском районе. Огонь охватил три квадратных метра на одном из этажей учебного учреждения.

Россия
Подмосковье
пожары
спасатели
МЧС РФ
