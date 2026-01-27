В СК Подмосковья назвали причину пожара в хостеле в Балашихе

Сотрудник МЧС РФ на территории хостела в Балашихе Московской области, где произошел пожар

Причиной пожара в хостеле в Балашихе стал розжиг углей для обогрева на втором этаже здания, сообщила ТАСС пресс-служба управления СК РФ по Московской области. Там отметили, что в сгоревшем доме проживали 11 человек, восемь из которых — иностранцы.

Очаг возгорания расположен на втором этаже, в месте, где пострадавшие жгли угли для обогрева, — говорится в сообщении.

Ранее четыре человека погибли в результате пожара, который произошел в хостеле подмосковной Балашихи. Инцидент случился в жилом квартале Зворыкино. По информации источника, еще шесть человек пострадали. Позже появились данные, что все жертвы пожара в балашихинском хостеле были гражданами Кубы.

В свою очередь председатель московского отделения Союза пенсионеров России Игорь Корнеев заявил об отсутствии какой-либо связи с нелегальным хостелом в Балашихе. В результате пожара в этом здании погибли четыре человека.

