В Союзе пенсионеров по Москве открестились от сгоревшего хостела

Председатель московского отделения Союза пенсионеров России Игорь Корнеев заявил об отсутствии какой-либо связи с нелегальным хостелом в Балашихе. В разговоре с ТАСС он отметил, что не намерен давать комментарии журналистам. В результате пожара в этом здании погибли четыре человека.

Я давно не имею к этой постройке отношения и комментарии журналистам давать не буду, — сказал Корнеев.

Ранее четыре человека погибли в результате пожара, который произошел в хостеле подмосковной Балашихи. Инцидент случился в жилом квартале Зворыкино. Согласно сведениям источника, еще шесть человек пострадали.

По предварительной версии следствия, погибшие в хостеле могли сами развести костер в помещении. Информированный источник в правоохранительных органах отметил, что проживающие в хостеле люди хотели таким образом согреться.

Позже появились данные, что все жертвы пожара в балашихинском хостеле были гражданами Кубы. Источники также сообщили, что специалисты сейчас проводят проверку и выясняют, при каких обстоятельствах эти люди оказались в данном здании.