27 января 2026 в 15:42

В Союзе пенсионеров по Москве открестились от сгоревшего хостела

Глава Союза пенсионеров по Москве заверил, что не связан со сгоревшим хостелом

Председатель московского отделения Союза пенсионеров России Игорь Корнеев заявил об отсутствии какой-либо связи с нелегальным хостелом в Балашихе. В разговоре с ТАСС он отметил, что не намерен давать комментарии журналистам. В результате пожара в этом здании погибли четыре человека.

Я давно не имею к этой постройке отношения и комментарии журналистам давать не буду, — сказал Корнеев.

Ранее четыре человека погибли в результате пожара, который произошел в хостеле подмосковной Балашихи. Инцидент случился в жилом квартале Зворыкино. Согласно сведениям источника, еще шесть человек пострадали.

По предварительной версии следствия, погибшие в хостеле могли сами развести костер в помещении. Информированный источник в правоохранительных органах отметил, что проживающие в хостеле люди хотели таким образом согреться.

Позже появились данные, что все жертвы пожара в балашихинском хостеле были гражданами Кубы. Источники также сообщили, что специалисты сейчас проводят проверку и выясняют, при каких обстоятельствах эти люди оказались в данном здании.

