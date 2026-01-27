В Союзе пенсионеров по Москве открестились от сгоревшего хостела

Председатель московского отделения Союза пенсионеров России Игорь Корнеев заявил об отсутствии какой-либо связи с нелегальным хостелом в Балашихе. В разговоре с ТАСС он отметил, что не намерен давать комментарии журналистам. В результате пожара в этом здании погибли четыре человека.
Я давно не имею к этой постройке отношения и комментарии журналистам давать не буду, — сказал Корнеев.
Ранее четыре человека погибли в результате пожара, который произошел в хостеле подмосковной Балашихи. Инцидент случился в жилом квартале Зворыкино. Согласно сведениям источника, еще шесть человек пострадали.
По предварительной версии следствия, погибшие в хостеле могли сами развести костер в помещении. Информированный источник в правоохранительных органах отметил, что проживающие в хостеле люди хотели таким образом согреться.
Позже появились данные, что все жертвы пожара в балашихинском хостеле были гражданами Кубы. Источники также сообщили, что специалисты сейчас проводят проверку и выясняют, при каких обстоятельствах эти люди оказались в данном здании.