Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 11:10

Раскрыта предварительная причина гибели людей в хостеле в Балашихе

Погибшие в подмосковном хостеле могли развести костер для обогрева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Погибшие в хостеле в подмосковной Балашихе, по предварительной версии, могли развести костер, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, постояльцы хотели согреться.

Предварительно, погибшие разожгли костер, чтобы согреться, — заявил собеседник агентства.

Пожар в хостеле Балашихи произошел в этот вторник, 27 января. По данным источника в оперативных службах, в результате пострадали шесть человек, четверо погибли. Также был опубликован снимок с места происшествия.

В оперативных службах отметили, что все погибшие в хостеле, который загорелся в Балашихе, были гражданами Кубы. Собственник дома проживает в Лондоне. У находившихся в здании людей отсутствовали какие-либо официальные договоры аренды.

До этого сообщалось, что сильный пожар охватил здание, расположенное на территории ВДНХ в Москве. Пламя бушевало в одноэтажном деревянном строении рядом с рестораном «Рыбацкая деревня». Пожар начался в центральной части постройки.

21 января пресс-служба МЧС сообщила, что крупный пожар в ангаре города Тельмана Ленинградской области попал на видео. Возгорание удалось локализовать на площади 1700 квадратных метров с привлечением 60 сотрудников и 17 единиц техники ведомства.

погибшие
хостелы
Московская область
Балашиха
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме придумали, как сделать пенсионеров богаче
В Госдуме объяснили, как часто можно прикрепляться к поликлинике
«Потеряли великолепного человека»: Колосков о смерти тренера Игнатьева
Умер экс-тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев: причины, как побеждал
Военэксперт раскрыл, почему в ВСУ набирают больше женщин
Авиарейсы из Петербурга в Москву отменили из-за погоды
Россия начала выводить войска из Сирии
«Символ любви»: Матвиенко призвала хранить память о подвиге Ленинграда
«Ненавидят»: Дмитриев высказался об одной особенности представителей ЕС
«Мы не позволим»: Орбан строго ответил на угрозы Украины в адрес Венгрии
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки отдыха для многодетных семей
Слежка за бывшим через GPS обернулась для россиянки судом
«Считается грехом»: в РПЦ объяснили, почему нужно вывести аборты из ОМС
Горы в одном регионе исключили из списка объектов культурного наследия
Россиянин получил штраф почти в полмиллиона рублей за призывы к терроризму
Крем для торта за 20 минут: 3 ингредиента!
Мать пыталась зарезать дочь за то, что та ушла от мужа
Раскрыта предварительная причина гибели людей в хостеле в Балашихе
Москалькова рассказала, как Россия и Украина обсуждают новый обмен пленными
Названа причина, почему важно регулярно обновлять банковские карты
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.