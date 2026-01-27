Раскрыта предварительная причина гибели людей в хостеле в Балашихе Погибшие в подмосковном хостеле могли развести костер для обогрева

Погибшие в хостеле в подмосковной Балашихе, по предварительной версии, могли развести костер, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, постояльцы хотели согреться.

Предварительно, погибшие разожгли костер, чтобы согреться, — заявил собеседник агентства.

Пожар в хостеле Балашихи произошел в этот вторник, 27 января. По данным источника в оперативных службах, в результате пострадали шесть человек, четверо погибли. Также был опубликован снимок с места происшествия.

В оперативных службах отметили, что все погибшие в хостеле, который загорелся в Балашихе, были гражданами Кубы. Собственник дома проживает в Лондоне. У находившихся в здании людей отсутствовали какие-либо официальные договоры аренды.

