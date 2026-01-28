Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 10:40

Ветеринар предупредил об опасности игр кошек со снегом

Ветеринар Шеляков: игры с уличным снегом чреваты для кошек отравлением

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Игры с уличным снегом могут вызвать у кошек серьезное отравление, заявил LIFE.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его мнению, зимой лучше развлекать питомцев с помощью льда из чистой воды. Это безопасная альтернатива снежным играм.

Ничего хорошего в городском снеге нет. Это и химические загрязнения, и сажа, и нефтепродукты, и биологические загрязнения, что нас больше всего беспокоит. Снег пробовать на зубок не рекомендую, тем более там могут быть реагенты. И, в конце концов, сейчас много развелось догхантеров, которые подкладывают отравленные приманки, — предупредил Шеляков.

Он уточнил, что снег удерживает в себе различные нечистоты. В частности, в нем накапливаются продукты жизнедеятельности и трупные следы.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что владельцам кошек нужно тщательно следить за растениями в доме, так как многие из них, в частности лилия или саговник, могут быть смертельно опасны для животных. По ее словам, к числу угрожающих здоровью питомца цветов также относятся алоэ, каланхоэ, монстера, герань и бегония.

кошки
ветеринары
питомцы
отравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин провел телефонный разговор с лидером африканской страны
Россияне стали массово скупать обереги и осиновые колья
Военэксперт объяснил попытку ВСУ повторить операцию «Паутина»
Медведев ответил, когда все госуслуги уйдут в онлайн-формат
Россиянину назначили срок за госизмену
Сомнолог дал советы, как повысить продуктивность зимой
Дело против легендарного музыканта об изнасиловании снова попало в суд
В прокуратуре раскрыли, как Гасанов смог отмыть более 68 млн рублей
Академик РАН рассказал, почему от вируса Нипах пока нет вакцины
Прокуратура наказала следившего за детьми в туалете директора школы
Многодетных родителей ждет послабление на работе
Названо имя совладельца хостела, где погибли четыре кубинца
Психолог ответил, почему люди могут покупать ношеное нижнее белье
Житель Краснодара два месяца крал товары из строительного гипермаркета
Иркутский тракторист предстанет перед судом после гибели двоих рабочих
Американист объяснил, почему в Европе пытаются выставить Трампа сумасшедшим
Мишустин раскрыл, какой видит российскую экономику
Школьница придумала собственное похищение, чтобы проверить полицейских
Медведев придумал, как повысить доступность мер соцподдержки для бойцов СВО
На арене Дворца спорта «Мегаспорт» состоится «Кубок Легенд»
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.