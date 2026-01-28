Ветеринар предупредил об опасности игр кошек со снегом

Игры с уличным снегом могут вызвать у кошек серьезное отравление, заявил LIFE.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его мнению, зимой лучше развлекать питомцев с помощью льда из чистой воды. Это безопасная альтернатива снежным играм.

Ничего хорошего в городском снеге нет. Это и химические загрязнения, и сажа, и нефтепродукты, и биологические загрязнения, что нас больше всего беспокоит. Снег пробовать на зубок не рекомендую, тем более там могут быть реагенты. И, в конце концов, сейчас много развелось догхантеров, которые подкладывают отравленные приманки, — предупредил Шеляков.

Он уточнил, что снег удерживает в себе различные нечистоты. В частности, в нем накапливаются продукты жизнедеятельности и трупные следы.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что владельцам кошек нужно тщательно следить за растениями в доме, так как многие из них, в частности лилия или саговник, могут быть смертельно опасны для животных. По ее словам, к числу угрожающих здоровью питомца цветов также относятся алоэ, каланхоэ, монстера, герань и бегония.