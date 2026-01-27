Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 10:48

Хозяйке погибшего в новосибирской ветклинике кота выплатят 30 тыс. рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Новосибирске хозяйке погибшего в местной ветклинике кота по кличке Симба выплатят 30 тыс. рублей в качестве компенсации, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на юриста Сергея Егорова. Произошедшее случилось в 2023 году, когда животному потребовалась медпомощь в связи с мочекаменной болезнью. Практикантка, работавшая тогда в ветклинике, сделала ему три укола пока никого не было рядом, после чего животное скончалось.

Уголовное дело в отношении практикантки возбудили спустя шесть месяцев после подачи заявления, однако расследование ни к чему не привело. Позже вынесли постановление о прекращении дела, поскольку привлечь к уголовной ответственности виновное лицо не представилось возможным. Все было исключительно формально. Все следственные и процессуальные действия проводились только после моих жалоб, — отметил Егоров.

После прекращения дела хозяйка кота обратилась в суд с иском о компенсации за нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства. В январе этого года Новосибирский областной суд вынес решение: присудить потерпевшей стороне 30 тыс. рублей в качестве компенсации из изначально запрошенных 210 тыс. рублей.

Ранее кот по кличке Филу обрел популярность в Европе после того, как прошел 250 километров и нашел хозяев. Питомец принадлежит пожилой паре из Франции, он потерялся во время отпуска в Каталонии.

животные
суды
кошки
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме придумали, как сделать пенсионеров богаче
В Госдуме объяснили, как часто можно прикрепляться к поликлинике
«Потеряли великолепного человека»: Колосков о смерти тренера Игнатьева
Умер экс-тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев: причины, как побеждал
Военэксперт раскрыл, почему в ВСУ набирают больше женщин
Авиарейсы из Петербурга в Москву отменили из-за погоды
Россия начала выводить войска из Сирии
«Символ любви»: Матвиенко призвала хранить память о подвиге Ленинграда
«Ненавидят»: Дмитриев высказался об одной особенности представителей ЕС
«Мы не позволим»: Орбан строго ответил на угрозы Украины в адрес Венгрии
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки отдыха для многодетных семей
Слежка за бывшим через GPS обернулась для россиянки судом
«Считается грехом»: в РПЦ объяснили, почему нужно вывести аборты из ОМС
Горы в одном регионе исключили из списка объектов культурного наследия
Россиянин получил штраф почти в полмиллиона рублей за призывы к терроризму
Крем для торта за 20 минут: 3 ингредиента!
Мать пыталась зарезать дочь за то, что та ушла от мужа
Раскрыта предварительная причина гибели людей в хостеле в Балашихе
Москалькова рассказала, как Россия и Украина обсуждают новый обмен пленными
Названа причина, почему важно регулярно обновлять банковские карты
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.