Хозяйке погибшего в новосибирской ветклинике кота выплатят 30 тыс. рублей

В Новосибирске хозяйке погибшего в местной ветклинике кота по кличке Симба выплатят 30 тыс. рублей в качестве компенсации, пишет «КП-Новосибирск» со ссылкой на юриста Сергея Егорова. Произошедшее случилось в 2023 году, когда животному потребовалась медпомощь в связи с мочекаменной болезнью. Практикантка, работавшая тогда в ветклинике, сделала ему три укола пока никого не было рядом, после чего животное скончалось.

Уголовное дело в отношении практикантки возбудили спустя шесть месяцев после подачи заявления, однако расследование ни к чему не привело. Позже вынесли постановление о прекращении дела, поскольку привлечь к уголовной ответственности виновное лицо не представилось возможным. Все было исключительно формально. Все следственные и процессуальные действия проводились только после моих жалоб, — отметил Егоров.

После прекращения дела хозяйка кота обратилась в суд с иском о компенсации за нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства. В январе этого года Новосибирский областной суд вынес решение: присудить потерпевшей стороне 30 тыс. рублей в качестве компенсации из изначально запрошенных 210 тыс. рублей.

