Кот прошел 250 километров, чтобы вернуться к хозяевам

22 января 2026 в 18:03

Кот по кличке Филу обрел популярность в Европе после того, как прошел 250 километров и нашел хозяев, сообщили в Oddity Central. Питомец принадлежит пожилой паре из Франции, он потерялся во время отпуска в Каталонии.

По информации журналистов, питомца случайно выпустили через открытое окно в машине. Владельцы пытались найти животное, но поиски оказались тщетны. Через пять месяцев сильно исхудавшего кота нашли недалеко от дома — он вернулся сам.

Ранее житель села Винниково в Амурской области запечатлел на видео редкого амурского лесного кота, который забрел к нему во двор. Хищник, занесенный в Красную книгу, спокойно посидел на крыльце, прогулялся по крыше курятника и скрылся.

До этого специалисты завершили операцию по отлову молодого амурского тигра, который терроризировал окрестности села Барабаш в Приморском крае. Хищника, который охотился на собак, успешно поймали. Выяснилось, что тигр — молодой упитанный самец. Согласно визуальному осмотру, никаких травм у животного не было. Хищника доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО «Центр тигр»).

