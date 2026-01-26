Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 10:21

Бездомные кошки сварились заживо в приюте для животных в российском регионе

В Хабаровском крае 20 кошек погибли в кипятке из-за прорыва трубы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Десятки кошек погибли в приюте для бездомных животных в поселке Горький в Хабаровском крае, сообщил Telegram-канал Amur Mash. Причиной стал прорыв трубы с кипятком. Горячая вода хлынула прямо в клетки животных.

Инцидент произошел 25 января, всего погибло 20 кошек, собаки чудом выжили. Генерирующая организация резко повысила температуру подаваемой воды, из-за чего трубы не выдержали.

При этом управляющая компания летом 2023 года должна была заменить все изношенные стояки, но не сделала этого. Местные жители организовали сбор средств для помощи пострадавшим кошкам и собакам.

По информации канала, 36 бродячих кошек и четыре собаки были размещены в подвале и на цокольном этаже одного из многоквартирных домов. Всего животные занимали четыре помещения.

Ранее во Владивостоке в жилом доме № 11 на улице Сафонова лопнула труба горячего водоснабжения, из-за чего началось затопление подвала, включая расположенные там электрощитовые, также горячая вода попала в местный водоем с черепахами. Прокуратура начала проверку.

животные
Хабаровский край
кошки
собаки
происшествия
