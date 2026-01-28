Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 10:00

Россиянин расправился с подопечной фонда помощи жертвам насилия

В Иркутске мужчина задушил подопечную фонда «Оберег»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Иркутске задержали мужчину по подозрению в убийстве подопечной благотворительного фонда «Оберег», передает Telegram-канал «112». По информации канала, инцидент произошел вечером 27 января, после того, как злоумышленник взял женщину в заложницы.

По информации канала, пострадавшая вместе с семилетним сыном несколько лет подвергалась жестокому обращению со стороны мужа. Мужчина не только избивал ее, но и запугивал, угрожал ножом и преследовал. В поисках защиты женщина обратилась в «Оберег», после чего сотрудники фонда помогли ей и уведомили правоохранительные органы.

Узнав об обращении жены в фонд, агрессор выследил его адрес. На остановке он взял в заложницы другую женщину, проживавшую в этом же помещении. Угрожая ножом, злоумышленник затащил ее к себе в квартиру, где удерживал несколько часов. Спустя время он добровольно сдался полиции и признался, что задушил заложницу. У женщины остались двое маленьких детей.

До этого житель Сергиева Посада в Московской области убил супругу во время ссоры. Инцидент произошел в жилом комплексе «Виктория Парк», в квартире на 13-м этаже. По словам соседей, они слышали, как супруги ругались.

