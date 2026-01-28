Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 09:47

Названа стоимость полного «патриотического» образа под брендом Трампа

Патриотический образ под брендом Трампа обойдется почти в $3 тыс.

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Полный «патриотический» образ под маркой президента США Дональда Трампа обойдется желающим почти в $3 тыс. (228,7 тыс. рублей), подсчитало РИА Новости на основе данных с официального интернет-магазина Trump Store. Речь идет о полном гардеробе — от носков до духов с золотой фигуркой американского лидера.

Начинать преображение предлагают с носков за $24 доллара (1,8 тыс. рублей), которые помогут «показать свой патриотизм». В свою очередь кроссовки TRUMPSNEAKERS с флагом и золотым крылом оцениваются в $225(17,1 тыс. рублей), а брюки и фирменный ремень с изображением резиденции Мар-а-Лаго — еще в $312 (23,8 тыс. рублей).

Верхнюю часть образа дополнит поло за $125 (9,5 тыс. рублей) и джемпер за $575 (43,8 тыс. рублей), а от холодов спасет жилет за $315 (24 тыс. рублей). Образ завершают шляпа стоимостью $69 (5,2 тыс. рублей) и «патриотические» очки за $22 (1,7 тыс. рублей).

Самой крупной статьей расходов станут наручные часы: базовая версия с бриллиантами и портретом Трампа стоит $899 (69,8 тыс. рублей), хотя раньше в ассортименте были модели и за $100 тыс. (7,6 млн рублей). Финальным штрихом послужат духи с флаконом в виде золотой фигурки главы государства на постаменте за $249 (19 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что вероятность частичного шатдауна в США резко выросла из-за разногласий демократов и республиканцев по финансированию Министерства внутренней безопасности. Поводом стал инцидент в Миннеаполисе, где во время рейда против нелегальных мигрантов сотрудник пограничного патруля застрелил мужчину.

