Британия пошлет Украине «военные миллионы»

Министерство обороны Великобритании намерено выделить 500 млн фунтов (52,9 млрд рублей) на закупку американского оружия для Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Как передает ТАСС, генсек уточнил, что эта сумма была обещана главой МО Соединенного Королевства Джоном Хили.

Мы сейчас услышали от министра Хили, что Великобритания готова выделить 500 млн фунтов на поддержку Украины в рамках инициативы PURL (закупки оружия для Украины у США на европейские деньги, — NEWS.ru), — сказал Рютте.

Ранее генсек НАТО заявлял, что любая попытка блокирования Сувалкского коридора встретит разрушительный ответ со стороны военно-политического блока. Именно так он ответил на вопрос журналистов о том, какими будут действия объединения в случае гипотетического развития событий с участием России в данном районе.

До этого министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Вашингтон не станет оказывать военную поддержку европейским контингентам, которые могут быть задействованы на территории Украины. По словам главы российского дипведомства, британский премьер Кир Стармер, французский лидер Эммануэль Макрон и Рютте демонстрируют гордость по поводу развертывания так называемых экспедиционных сил.