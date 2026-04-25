26 апреля — День нотариата: история профессии и чем занимаются нотариусы

Каждый год 26 апреля в России отмечается праздник нотариусов — профессиональный день людей, чья подпись и печать придают юридическую силу самым важным документам в нашей жизни. День нотариата 26 апреля — история не одного десятилетия, а повод вспомнить, кто такой нотариус, зачем он нужен и почему эта профессия заслуживает уважения.

История праздника: как появился День нотариата в России

Праздник нотариусов в России появился благодаря самой профессии, которая переживала серьезные изменения в начале 1990-х годов. 11 февраля 1993 года были приняты «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» — документ, который полностью изменил статус профессии: нотариусы из государственных чиновников превратились в независимых юридических специалистов, работающих от своего имени, но под контролем государства.

Дата 26 апреля для Дня нотариата для закрепления его в истории была выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1866 году в Российской империи было принято «Нотариальное положение» — первый полноценный законодательный акт, регулирующий нотариальную деятельность в стране. Таким образом, праздник нотариусов в России уходит корнями в дореволюционную эпоху.

Федеральная нотариальная палата России официально закрепила дату. Сегодня 26 апреля — день, когда коллеги поздравляют друг друга, а граждане могут выразить признательность людям, которые помогают им решать важнейшие правовые вопросы.

История нотариата: от Древнего Рима до современности

История нотариата в России невозможна без понимания того, где все начиналось. А начиналось — в Древнем Риме.

Слово «нотариус» происходит от латинского nota — знак, пометка. Первыми нотариусами были римские писцы — люди, которые составляли и хранили официальные документы: договоры, завещания, долговые расписки. Они работали на форумах и площадях, и к ним обращались все — от торговцев до сенаторов.

В Средние века нотариат развивался в Италии и Франции. Именно французская система — латинский нотариат — стала основой для большинства европейских стран, включая Россию.

В нашей стране история нотариата в России развивалась по своему пути:

XI–XVII века: функции нотариусов выполняли церковные писцы и дьяки при княжеских дворах;

1699 год: Петр I учредил первые крепостные конторы, где оформлялись сделки с имуществом;

1866 год: принято «Нотариальное положение» — нотариат стал отдельной профессией с четкими правилами;

1917–1993 годы: советский период — нотариусы стали государственными служащими, частная практика была упразднена;

1993 год: возрождение независимого нотариата в России после принятия новых «Основ законодательства».

Интересный факт: в Средние века нотариусы во Франции и Италии пользовались таким авторитетом, что их подпись на документе нередко имела большую силу, чем подпись местного феодала. Люди доверяли нотариусу больше, чем власти.

Семья встретилась с нотариусом и ждет оглашения завещания, 1880 год, Англия Фото: BAO/imageBROKER.com/Global Look Press

Чем занимается нотариус: список документов и сделок

Объяснить, чем занимается нотариус простыми словами, проще всего так: он удостоверяет, что документ настоящий, стороны действуют добровольно и понимают, что подписывают. Нотариус — это живой свидетель, которому доверяет государство.

Вот какие документы заверяет нотариус и какие действия совершает:

сделки с недвижимостью: купля-продажа, дарение, мена, ипотека при наличии долей;

завещания и наследство: удостоверение завещания, выдача свидетельства о праве на наследство;

доверенности: на управление автомобилем, представление интересов в суде, получение документов;

брачные договоры: оформление и изменение имущественных отношений супругов;

согласия: например, согласие супруга на продажу квартиры или согласие родителей на выезд ребенка за рубеж;

копии и подписи: свидетельствование верности копий документов, подлинности подписи;

договоры между физическими лицами: займы, алиментные соглашения;

корпоративные документы: решения собраний, протоколы, заявления для налоговой. Если вы задумывались, какие документы заверяет нотариус, то тут важно понимать: нотариус не просто ставит печать. Он проверяет документы, разъясняет сторонам последствия их действий и несет личную имущественную ответственность за свои ошибки. Это принципиальное отличие от простого свидетеля. 26 апреля — День нотариата: история профессии и чем занимаются нотариусы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нотариус не имеет права делать

Профессия нотариуса — это не только полномочия, но и строгие ограничения. Нотариус не имеет права:

заниматься предпринимательской и любой иной оплачиваемой деятельностью, кроме научной, педагогической и творческой;

удостоверять документы, в которых лично заинтересован (например, сделки с участием своих родственников);

разглашать сведения, ставшие ему известными в ходе профессиональной деятельности, — нотариальная тайна охраняется законом;

отказывать в совершении нотариального действия без законных оснований;

действовать вне своего нотариального округа — каждый нотариус работает строго на своей территории.

Интересный факт: нотариальная тайна в России защищена законом настолько серьезно, что даже суд может потребовать раскрытия информации от нотариуса лишь в строго определенных законом случаях. Нотариус — один из немногих специалистов, для которых молчание является профессиональной и юридической обязанностью.

Как стать нотариусом: требования и экзамены

Если вы задаетесь вопросом, как стать нотариусом, требования здесь одни из самых высоких в юридическом сообществе:

Высшее юридическое образование (только очная форма обучения в государственном вузе). Стаж работы по юридической специальности — не менее 5 лет. Прохождение стажировки у действующего нотариуса — от 1 года. Сдача квалификационного экзамена — письменный тест из 60 вопросов и устное собеседование перед комиссией. Получение лицензии нотариуса в Министерстве юстиции. Ожидание свободной должности в нотариальной палате своего региона.

Последний пункт — самый коварный. Количество нотариусов в каждом регионе строго ограничено, и свободная вакансия может ждать годами. Именно поэтому профессия нотариуса в России — одна из самых конкурентных в юридической сфере.

Суеверия нотариусов

Как и у большинства представителей серьезных профессий, у нотариусов есть свои негласные приметы. Говорят, что опытные специалисты не любят, когда кто-то заглядывает через плечо во время составления документа — это к ошибке. Некоторые нотариусы избегают назначать сделки на 13-е число. А вот потертая печать, по старинной традиции, считается хорошим знаком — значит, специалист опытный и много работает.

Как поздравить нотариуса с профессиональным праздником

Поздравления с Днем нотариата — это возможность сказать важным людям искренние слова. Если среди ваших знакомых есть нотариус, 26 апреля — отличный повод не просто отправить открытку, но и выразить настоящую признательность.

Что подарить:

качественный ежедневник или органайзер — рабочий инструмент, который всегда пригодится;

книгу по истории права или юридическая литература;

именную ручку — классика, которая никогда не устареет;

сертификат в ресторан или spa — человек много работает, и отдых ему не помешает, потому такое поздравление с Днем нотариата точно станет полезным.

Что пожелать: праздник нотариусов в России — это день людей, которые несут огромную ответственность. Пожелайте им внимательных клиентов, четких документов и ни одной оспоренной сделки. А еще — здоровья, терпения и благодарных людей рядом.

Поздравления с Днем нотариата можно сделать и публично: написать теплый пост в социальных сетях, поблагодарить специалиста лично или оставить хороший отзыв. Нотариусы, как и все люди, ценят, когда их труд замечают.

