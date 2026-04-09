09 апреля 2026 в 10:03

Попов обратился с одной просьбой к суду, выступая с последним словом

Экс-замглавы Минобороны РФ Попов отверг все обвинения в своем последнем слове

Бывший заместитель министра обороны России генерал армии Павел Попов выступил с последним словом в 235-м гарнизонном военном суде, где рассматривается его дело о взятках и должностных преступлениях, сообщил ТАСС участник процесса. Обвиняемый не признал вину. Он также попросил суд учесть его заслуги и вклад в развитие министерства.

Попов в последнем слове и в прениях сторон попросил учесть его заслуги и вклад в развитие Минобороны РФ, — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, речь шла, в частности, о непосредственном участии Попова в создании Национального центра управления обороной РФ на Фрунзенской набережной. Экс-замглавы ведомства вновь отверг предъявленные ему прежде обвинения и отметил, что находится «практически во всех санкционных списках».

Ранее сообщалось, что суд приговорил бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны России Олега Васенина к шести годам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

До этого в Архангельской области арестовали начальника жилищно-коммунальной службы № 9 ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ Игоря Хуторянского. Ему вменяют превышение должностных полномочий и причинение ущерба более чем на 37 млн рублей при выполнении госзаказа.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

