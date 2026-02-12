Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 09:19

Генсеку ООН посоветовали искать новую работу после слов о Крыме

Захарова предложила Гутерришу уйти в НАТО или ЕС из-за слов о Крыме и Донбассе

Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: Mark Garten/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу стоит покинуть должность и устроиться в НАТО или Европейский союз, заявила представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу RT. По ее словам, политику стоит задуматься над этим, если он считает, что представляет точку зрения ЕС относительно самоопределения жителей Крыма и Донбасса.

Если генеральный секретарь ООН считает, что он является спикером этой группы стран, тогда, наверное, ему нужно переходить на работу, становиться генеральным секретарем этих объединений, — убеждена Захарова.

Дипломат напомнила Гутерришу, что он не уполномочен делать подобные высказывания. Захарова подчеркнула, что он представляет ООН, а также имеет четко очерченные полномочия.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюзу нужен собственный список требований к России для будущего урегулирования на Украине. По ее словам, любое мирное соглашение якобы будет требовать одобрения со стороны европейцев. В ответ Захарова сказала, что список требований ЕС ждет незавидная участь.

МИД РФ
Россия
Мария Захарова
Крым
Донбасс
ООН
Антониу Гутерриш
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Пентагона «поплыл» на вопросе по географии Восточной Европы
В Южной Корее озвучили имя возможного преемника Ким Чен Ына
Мошенники начали использовать схему с посылкой для кражи личных данных
Еще в двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты
Стало известно, с какими проблемами Долина столкнется из-за новой прописки
В анапском колледже организовали мемориал в память о погибшем охраннике
Уже третьему участнику Олимпиады с Украины «забраковали» шлем
Стало известно, какие специалисты наиболее востребованы в IT-секторе
Триллер с Джоди Фостер, сериал о семье Кеннеди: новинки кино 12–18 февраля
Житель Екатеринбурга потерял змею в трамвае
Пентагон готов отправить ударную мощь на Ближний Восток
«Я подвезу»: Орбан шуткой ответил на вопрос о желании Украины попасть в ЕС
Силовики сорвали теракт в отделе полиции в Удмуртии
Анапский техникум возобновил учебный процесс после стрельбы
Мирошник предупредил о переломном моменте в кризисе на Украине
Москвич устроил бывшей жене «психологический террор»
Депутат оторвал доску от дверного косяка и избил ею знакомого на дискотеке
На родине текилы станут меньше работать
В Мичуринске отменили уроки в школах после налета БПЛА
«Решил помочь»: боец ВСУ добровольно сдал ВС России позиции сослуживцев
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.