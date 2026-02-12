Генсеку ООН посоветовали искать новую работу после слов о Крыме Захарова предложила Гутерришу уйти в НАТО или ЕС из-за слов о Крыме и Донбассе

Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу стоит покинуть должность и устроиться в НАТО или Европейский союз, заявила представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу RT. По ее словам, политику стоит задуматься над этим, если он считает, что представляет точку зрения ЕС относительно самоопределения жителей Крыма и Донбасса.

Если генеральный секретарь ООН считает, что он является спикером этой группы стран, тогда, наверное, ему нужно переходить на работу, становиться генеральным секретарем этих объединений, — убеждена Захарова.

Дипломат напомнила Гутерришу, что он не уполномочен делать подобные высказывания. Захарова подчеркнула, что он представляет ООН, а также имеет четко очерченные полномочия.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюзу нужен собственный список требований к России для будущего урегулирования на Украине. По ее словам, любое мирное соглашение якобы будет требовать одобрения со стороны европейцев. В ответ Захарова сказала, что список требований ЕС ждет незавидная участь.