13 января 2026 в 16:53

Экс-главу ЦНПО «Каскад» обвинили в многомиллионной растрате

ГВСУ СК России: экс-глава ЦНПО «Каскад» Посохов растратил 15 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военные следователи завершили расследование уголовного дела бывшего генерального директора акционерного общества «Центральное научно-производственное объединение „Каскад“ Сергея Посохова, сообщает ГВСУ СК России. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

В августе 2022 года Посохов не организовал выполнение строительно-монтажных работ на объекте и полученный аванс в размере 15 млн рублей использовал не по предназначению, — говорится в сообщении.

Из-за его противоправных действий условия контракта остались невыполненными, что привело к значительному материальному ущербу Министерства обороны Российской Федерации. Арбитражный суд Москвы принял решение обязать акционерное общество выплатить сумму в размере 15 млн рублей, а также дополнительно уплатить штраф в размере 7,5 млн рублей.

Ранее СК России возбудил уголовное дело о хищении у Росгвардии 39,6 млн рублей. Деньги были выделены на обустройство инфраструктуры и парково-складской зоны военного городка. После получения аванса строительная фирма вместе с неустановленными должностными лицами Росгвардии похитила бюджетные средства.

