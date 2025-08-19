Регионы стали активнее пользоваться столичным порталом поставщиков

Количество бизнесменов, зарегистрировавшихся на московском портале поставщиков, превысило 380 тысяч, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева. Активнее всего к площадке присоединялись представители из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Пермского края и Свердловской области.

Поставщики из этих регионов, зарегистрировавшиеся на портале с начала этого года, заключили 1,7 тысячи контрактов на сумму более 2,5 млрд рублей, — сказала Багреева.

Она добавила, что ежедневно на портале заключают около 1,5 тысячи контрактов. Более 90% предпринимателей на площадке — субъекты малого и среднего бизнеса, заключила заммэра Москвы.

До этого стало известно, что в Москве во Всероссийском форуме-выставке «Земли России» с 16 по 17 сентября примут участие свыше 40 субъектов Российской Федерации из всех федеральных округов. Больше всего регионов-участников наблюдается в Центральном, Северо-Западном и Приволжском округах. Форум состоится при поддержке Минстроя России.