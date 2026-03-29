29 марта 2026 в 17:44

Медведев предложил одному «зеленому насекомому» сделку с картелем Синалоа

Медведев в шутку предложил Зеленскому заключить сделку с картелем Синалоа

Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале в ироничной форме прокомментировал зарубежную поездку президента Украины Владимира Зеленского в страны Персидского залива. Он предложил Зеленскому посетить Латинскую Америку и начать сотрудничать с наркокартелями Синалоа или Тихуаны из-за их общих «специфических интересов».

Тогда куда следующий вояж? Ближе всего по интересам этого персонажа — тихуанский картель. Ну или картель Синалоа. Он же потребитель этой продукции. А картелям тоже дроны нужны для перевозки спецгрузов и для борьбы с конкурентами, — написал Медведев.

Ранее сообщалось, что порядка 30 диверсантов ВСУ попытались атаковать Купянск, находясь в состоянии наркотического опьянения. При себе у ликвидированных бойцов обнаружили экстази. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Зеленский должен перестать угрожать России. По его мнению, главе государства следует согласиться на условия Москвы ради завершения конфликта — перестать стремиться в НАТО, отказаться от дальнейшего вооружения и уважать целостность территорий, где проживает русскоговорящее население

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

