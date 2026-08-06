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06 августа 2026 в 00:15

Смешиваю тертый кабачок с какао: пирог «Шоколадное облако» — без яиц и молока, вкуснее брауни

Фото: D-NEWS.ru
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Натираю кабачок на терке и вместо оладий пеку пирог «Шоколадное облако». Всего лишь нужно добавить немного какао, сахара и муки — и уже вскоре можно подавать к чаю сочный пирог.

Ингредиенты: 400 г тертого кабачка, 200 г сахара, 100 мл растительного масла, 50 г какао, 250 г муки, 1 ч. л. соды, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли. Кабачок натрите и слегка отожмите, смешайте с сахаром и маслом, добавьте просеянные муку, какао, соду, разрыхлитель и соль. Хорошо перемешайте до однородного густого теста, выложите в смазанную маслом форму и выпекайте 35–40 минут при 180 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала испечь пирог «Шоколадное облако». Понравилось, что кабачок совершенно не ощущается на вкус, но придает легкую влажность бисквиту. Совет: добавьте в тесто 1 ст. л. лимонного сока для лучшего подъема.

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Проверено редакцией
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пироги
кабачки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Смешиваю тертый кабачок с какао: пирог «Шоколадное облако» — без яиц и молока, вкуснее брауни Натираю кабачок на терке и вместо оладий пеку пирог «Шоколадное облако». Всего лишь нужно добавить немного какао, сахара и муки — и уже вскоре можно подавать к чаю сочный пирог.
400 г тертого кабачка
200 г сахара
100 мл растительного масла
50 г какао
250 г муки
1 ч. л. соды
1 ч. л. разрыхлителя
щепотка соли
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Кабачок натрите и слегка отожмите, смешайте с сахаром и маслом, добавьте просеянные муку, какао, соду, разрыхлитель и соль.
Хорошо перемешайте до однородного густого теста, выложите в смазанную маслом форму и выпекайте 35-40 минут при 180 градусах.
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