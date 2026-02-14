Зимняя Олимпиада — 2026
Ужин при свечах в романтическом стиле: сливочный ризотто с гребешками

Ужин при свечах в романтическом стиле: сливочный ризотто с гребешками
Романтический ужин для гурманов — это всегда игра контрастов: нежность и текстура, сладость и легкая кислинка, теплое и прохладное. В этот вечер особенно уместен сливочный ризотто с морепродуктами.

Возьмите 200 г риса арборио, промывать его не нужно, чтобы сохранить крахмал. В глубокой сковороде растопите 30 г сливочного масла вместе с 1 ст. л. оливкового масла, добавьте 1 мелко нарезанную луковицу шалота и готовьте 2–3 минуты до прозрачности. Всыпьте рис и прогрейте его 1 минуту, помешивая, чтобы зерна покрылись маслом. Влейте 80 мл сухого белого вина и дайте алкоголю полностью выпариться.

Подогрейте 700 мл рыбного или овощного бульона и начинайте добавлять его по половнику, каждый раз дожидаясь, пока жидкость впитается. Процесс займет около 18 минут, и все это время рис нужно мягко перемешивать. За 5 минут до готовности введите 200 г очищенных креветок и 100 г гребешков, нарезанных крупными кусочками. В самом конце добавьте 40 г тертого пармезана и еще 20 г холодного сливочного масла для шелковистой текстуры. Ризотто должно оставаться слегка текучим, не сухим.

Дайте блюду постоять 2 минуты и сразу подавайте, украсив несколькими листочками свежего базилика и каплей лимонного сока.

  • Совет: не переваривайте рис, его сердцевина должна оставаться чуть упругой — именно это придает блюду благородство.

простые рецепты
быстрые рецепты
рецепт
ризотто
День святого Валентина
романтические ужины
