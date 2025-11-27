День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 17:00

С пловом покончено. Готовлю ризотто «Золотой песок» с креветками — вкусное и необычное блюдо в одном противне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Надоел традиционный плов и хочется чего-то более утонченного и изысканного? Тогда ризотто «Золотой песок» с креветками станет для вас настоящим открытием! Это блюдо итальянской кухни покоряет своей нежной кремовой текстурой, золотистым оттенком благодаря шафрану и изящным сочетанием риса с сочными креветками. В отличие от рассыпчатого плова, здесь рис варится особым способом — постепенным добавлением бульона, что позволяет ему создавать тот самый знаменитый кремовый соус. Это блюдо идеально подойдет для романтического ужина или особого случая, когда хочется произвести впечатление.

Для приготовления вам понадобится: 300 г риса арборио, 400 г очищенных креветок, 1,5 л куриного или рыбного бульона, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 100 мл белого вина, 100 г пармезана, щепотка шафрана, 3 ст. л. оливкового масла. В глубокой сковороде обжарьте лук и чеснок до прозрачности. Добавьте рис и обжаривайте 2 минуты, постоянно помешивая. Влейте вино и выпарите его. Разведите шафран в паре ложек горячего бульона. На среднем огне, постоянно помешивая, начинайте добавлять бульон по половинке половника, дожидаясь, пока рис впитает жидкость. Через 15 минут добавьте креветки и настой шафрана. Продолжайте готовить еще 5–7 минут. В конце вмешайте тертый пармезан и снимите с огня. Дайте постоять 2 минуты под крышкой — и ваше ризотто готово!

Ранее сообщалось, как приготовить яблочные присканцы — украинские лепешки для завтрака или перекуса.

Проверено редакцией
Читайте также
Мясное горячее на Новый год: куриные шашлычки в духовке — к ним даже не нужен гарнир
Общество
Мясное горячее на Новый год: куриные шашлычки в духовке — к ним даже не нужен гарнир
Бутерброды со шпротами в прошлом: готовлю чумовую закуску с печенью трески — очень вкусно и полезно
Общество
Бутерброды со шпротами в прошлом: готовлю чумовую закуску с печенью трески — очень вкусно и полезно
Свекла без лишних забот: быстрый способ приготовления в микроволновке, который сохраняет цвет, вкус и экономит ваше время
Общество
Свекла без лишних забот: быстрый способ приготовления в микроволновке, который сохраняет цвет, вкус и экономит ваше время
Рыбка в сливках: готовим филе минтая в духовке — не забудьте лучок
Семья и жизнь
Рыбка в сливках: готовим филе минтая в духовке — не забудьте лучок
Шашлык отдыхает. Мариную куриные «Подушки» в медовом дыму — нужны грудка и соевый соус
Общество
Шашлык отдыхает. Мариную куриные «Подушки» в медовом дыму — нужны грудка и соевый соус
ризотто
кулинария
креветки
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал о положении ВС России в Запорожье
Яблочно-сырные канапе: простая и эффектная закуска за 10 минут
Назван новый лидер среди густонаселенных городов мира
Путин назвал причину пробок на границе с Казахстаном
В Европе установили «самозапрет» на признание новых регионов России
Театральный критик назвала лучшего «Щелкунчика» Москвы
Путин раскрыл, что ждет фронт ВСУ
Хинштейн признал проблему с врачами в Курской области
Названо имя нового генерального директора ОЗХО
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
Возлюбленная Павла Дурова заявила о пополнении в семье
«Но не от Украины»: Путин раскрыл, что нужно России от мирового сообщества
«Серьезный промах»: в Госдуме высказались об «утечке» переговоров РФ и США
Россиянин поплатился за эмодзи воровской звезды
«Голоса разума практически не звучат»: МИД РФ об игнорировании СССР Западом
Наталия Орейро раскрыла способ похудеть после беременности
Рыбка в сливках: готовим филе минтая в духовке — не забудьте лучок
В США рассказали, как Трамп «продинамил» Мерца с украинским планом
Наталия Орейро поделилась опытом переживания травли в школе
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.