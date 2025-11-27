С пловом покончено. Готовлю ризотто «Золотой песок» с креветками — вкусное и необычное блюдо в одном противне

Надоел традиционный плов и хочется чего-то более утонченного и изысканного? Тогда ризотто «Золотой песок» с креветками станет для вас настоящим открытием! Это блюдо итальянской кухни покоряет своей нежной кремовой текстурой, золотистым оттенком благодаря шафрану и изящным сочетанием риса с сочными креветками. В отличие от рассыпчатого плова, здесь рис варится особым способом — постепенным добавлением бульона, что позволяет ему создавать тот самый знаменитый кремовый соус. Это блюдо идеально подойдет для романтического ужина или особого случая, когда хочется произвести впечатление.

Для приготовления вам понадобится: 300 г риса арборио, 400 г очищенных креветок, 1,5 л куриного или рыбного бульона, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 100 мл белого вина, 100 г пармезана, щепотка шафрана, 3 ст. л. оливкового масла. В глубокой сковороде обжарьте лук и чеснок до прозрачности. Добавьте рис и обжаривайте 2 минуты, постоянно помешивая. Влейте вино и выпарите его. Разведите шафран в паре ложек горячего бульона. На среднем огне, постоянно помешивая, начинайте добавлять бульон по половинке половника, дожидаясь, пока рис впитает жидкость. Через 15 минут добавьте креветки и настой шафрана. Продолжайте готовить еще 5–7 минут. В конце вмешайте тертый пармезан и снимите с огня. Дайте постоять 2 минуты под крышкой — и ваше ризотто готово!

