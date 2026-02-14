Зимняя Олимпиада — 2026
Нежнее, чем свидание: ленивое ризотто с тунцом и горошком за 20 минут

Романтический ужин на скорую руку: ленивое ризотто с готовыми помощниками Романтический ужин на скорую руку: ленивое ризотто с готовыми помощниками Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда лучший романтический ужин на скорую руку получается из самых простых продуктов. Это ленивое ризотто не требует долгого помешивания и дорогих ингредиентов, но выходит нежным, сливочным и очень уютным.

Такой романтический ужин на скорую руку готовится буквально за 20 минут. Рис томится в сливках, впитывая вкус тунца и сладость зеленого горошка, а в конце добавляется кусочек масла и щепотка сыра для бархатной текстуры. Получается блюдо без лишних хлопот, но с эффектом ресторанной подачи.

Ингредиенты на 2 порции:

  • рис круглозерный — 200 г,

  • тунец консервированный в собственном соку — 1 банка (160–180 г),

  • зеленый горошек (консервированный или замороженный) — 100 г,

  • сливки 10–15% — 150 мл,

  • вода или бульон — 350 мл,

  • сливочное масло — 20 г,

  • твердый сыр — 30 г,

  • соль, перец — по вкусу.

Рис залейте водой и сливками, варите до мягкости. Добавьте горошек и размятый тунец, прогрейте 2–3 минуты. Снимите с огня, вмешайте масло и тертый сыр.

Нежный, теплый и ароматный рис создаст атмосферу уюта без сложных кулинарных подвигов.

  • Калорийность на 100 г: 160 ккал.

  • БЖУ: 8,2/4,7/20,2.

Ранее мы делились с вами рецептом полосатого манника.

