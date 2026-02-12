Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 10:26

Российскую актрису ждет «коронация»

Актриса Макеева станет коронованной особой в мюзикле «Обрученные»

Анастасия Макеева Анастасия Макеева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анастасия Макеева сыграет одну из главных ролей в рок-поп мюзикле под названием «Обрученные», сказано на странице постановки в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Премьера запланирована на март, однако точная дата пока не называется.

Макеева предстанет перед зрителями в образе английской королевы Виктории. Эта историческая личность отличается строгостью и властным характером. Ее героиня — знаковая фигура, которая принимает судьбоносные решения и обладает колоссальной внутренней силой. При этом режиссеры показывают ее и как достаточно уязвимую женщину. Актрисе предстоит задать настроение всей королевской линии повествования.

Сюжетная линия мюзикла «Обрученные» отсылает к древней легенде. Эта история объясняет происхождение обручальных колец, которые символизируют верность и искреннюю любовь. В центре сюжета оказываются двое влюбленных — сын палача и принцесса по имени Патриция. Их чувствам предстоит пройти через множество серьезных испытаний.

Ранее сообщалось, что на сцене театра Всеволода Шиловского готовится к показу спектакль «Папа в паутине». Постановка создана на основе пьесы Рэя Куни «Слишком женатый таксист — 2». В центре сюжета оказывается обычный таксист. На протяжении нескольких лет ему удается поддерживать отношения с двумя разными семьями. Главный герой вынужден жить по жесткому графику, тщательно запоминая расписание, сочиненные легенды и предназначенные подарки для каждой из жен.

