США расширили санкции против МУС

США ввели персональные санкции против четырех высокопоставленных представителей Международного уголовного суда, сообщили Государственный департамент и Министерство финансов США. Новые ограничительные меры затронули судей из Канады и Франции, а также заместителей прокурора из Фиджи и Сенегала.

Под меры подпали судьи Кимберли Прост и Николя Гийу, а также заместители прокурора МУС Нажат Шамим Хан и Мам Мандиай Нианг. Они внесены в список SDN (лиц, полностью изолированных от американской финансовой системы) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Как заявили в Госдепе, они причастны к работе МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию в отношении граждан США или Израиля «без согласия какой-либо из этих стран».

Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан объявил о своем уходе в административный отпуск на фоне расследования, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах. Отмечалось, что разбирательство проводили следователи ООН.

До этого Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «незаконном перемещении детей» с Украины в Россию.