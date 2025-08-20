Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 19:31

США расширили санкции против МУС

Госдеп и Минфин США ввели санкции против четырех судей МУС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США ввели персональные санкции против четырех высокопоставленных представителей Международного уголовного суда, сообщили Государственный департамент и Министерство финансов США. Новые ограничительные меры затронули судей из Канады и Франции, а также заместителей прокурора из Фиджи и Сенегала.

Под меры подпали судьи Кимберли Прост и Николя Гийу, а также заместители прокурора МУС Нажат Шамим Хан и Мам Мандиай Нианг. Они внесены в список SDN (лиц, полностью изолированных от американской финансовой системы) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Как заявили в Госдепе, они причастны к работе МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию в отношении граждан США или Израиля «без согласия какой-либо из этих стран».

Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан объявил о своем уходе в административный отпуск на фоне расследования, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах. Отмечалось, что разбирательство проводили следователи ООН.

До этого Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «незаконном перемещении детей» с Украины в Россию.

США
Госдеп США
МУС
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Учитесь филигранности»: Марков объяснил подтекст слов Медведева о Макроне
Россияне рассказали, что чаще всего отправляют близким в переписках
75 мышей отправились в космос с Байконура на биоспутнике «Бион-М»
Израиль начал наступление на Газу и закрепился в окрестностях
Свекор модели Водяновой переедет в дом Леонардо да Винчи
Легкомоторный самолет рухнул в море во время фестиваля
Россиянин «сжег» во сне восемь квартир на 20 млн рублей
«Замена счетчика» обошлась россиянке почти в 9 млн рублей
ООН призвали расследовать поддержку Украиной террористов в Африке
Мины и снаряды ВОВ найдены при раскопках в европейской столице
Похрустеть через 24 часа: лучший рецепт быстрых малосольных огурцов
Сын Сергея Бодрова отказался покупать машину отца из-за нехватки денег
Прорыв под Днепром, потери ВСУ: ситуация на фронтах СВО вечером 20 августа
Боль в животе мужчины после съеденной сосиски оказалась раком
Дроны ВСУ ранили двух человек в российском регионе
Опасные пауки-осы «захватили» 20 регионов России
В Курске нашли редкий гигантский гриб-краснокнижник
Азербайджан не будет участвовать в конкурсе «Интервидение»
«Ну вот и все, пора в окоп!» Почему США выгоняют украинских беженцев
В «Коровке из Кореновки» нашли опасные микроорганизмы
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.