Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 14:21

Моряк пытался тайно провезти в РФ лапы медведя, чтобы сварить из них суп

Таможенники нашли лапы медведя на прибывшем из Пусана в Корсаков судне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Таможенники обнаружили четыре лапы медведя на корабле, прибывшем в порт Корсаков из южнокорейского Пусана, заявили NEWS.ru в Федеральной таможенной службе. Судно пришвартовалось к причалу после планового ремонта за границей.

Завернутые в пакет части животного нашли в бытовом холодильнике в машинном отделении, их перевозил один из членов экипажа. Механик купил медвежьи лапы на рынке полуострова и хотел сварить из них суп. Необходимых документов на груз у мужчины не было.

Экспертиза установила, что лапы принадлежат гималайскому медведю, находящемуся под угрозой исчезновения и попадающему под действие Конвенции СИТЕС, — говорится в сообщении.

Перемещение этого вида разрешено только при наличии разрешения от Росприроднадзора и предварительного таможенного декларирования. Возбуждены два дела об административных правонарушениях по статьям о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений. Теперь моряка ждет крупный штраф.

Ранее стало известно, что сахалинские таможенники пресекли контрабанду привезенного из Японии крепкого алкоголя и 60 пачек сигарет без акцизных марок. Товары находились в резервуаре для хранения смазочного масла. Возбуждено уголовное дело.
таможня
медведи
Сахалин
Южная Корея
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, что будет с Советом мира без участия России
Стало известно, почему Запад ни за что не отдаст России Одессу и Харьков
В Петербурге мать-сектантка могла похитить собственных дочерей
Политолог объяснил, почему Макрон хочет помирить Европу с Россией
В европейской стране задумались об ограничении численности населения
Захарова констатировала, что отношения с Японией достигли точки невозврата
Рябков ответил на вопрос о сроках и месте следующей встречи по Украине
Арестованного главу ГК «Ташир» выдвинули кандидатом в премьеры Армении
Суд Забайкалья взыскал с рыбака-браконьера свыше 500 тыс. рублей
Рябков раскрыл преимущества площадки Абу-Даби для переговоров по Украине
Нейросеть выучила «русский матерный» после месяца работы в сфере ЖКХ
В ЦБ объяснили появление странного поста в Telegram с набором букв
В США серийный убийца расстрелял выходцев из России и Украины
Стропальщик в Улан-Удэ похитил 50 кг лома и меди с предприятия
Американист объяснил, почему Россия решила пропустить заседание Совета мира
Школьница залезла с телефоном в ванну и чуть не погибла
Россиянам разрешили закрывать больничные листы через MAX
Продюсер объяснил неожиданное преображение Галкина и Пугачевой
Россиян предостерегли от привычки греть замерзшие руки под горячей водой
В МИД России указали на кризис в отношениях Вашингтона и Брюсселя
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.