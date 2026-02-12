Моряк пытался тайно провезти в РФ лапы медведя, чтобы сварить из них суп

Таможенники обнаружили четыре лапы медведя на корабле, прибывшем в порт Корсаков из южнокорейского Пусана, заявили NEWS.ru в Федеральной таможенной службе. Судно пришвартовалось к причалу после планового ремонта за границей.

Завернутые в пакет части животного нашли в бытовом холодильнике в машинном отделении, их перевозил один из членов экипажа. Механик купил медвежьи лапы на рынке полуострова и хотел сварить из них суп. Необходимых документов на груз у мужчины не было.

Экспертиза установила, что лапы принадлежат гималайскому медведю, находящемуся под угрозой исчезновения и попадающему под действие Конвенции СИТЕС, — говорится в сообщении.

Перемещение этого вида разрешено только при наличии разрешения от Росприроднадзора и предварительного таможенного декларирования. Возбуждены два дела об административных правонарушениях по статьям о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений. Теперь моряка ждет крупный штраф.

