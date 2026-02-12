Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 15:45

Религиовед рассказала об истоках Масленицы

Религиовед Фоминых: Масленица изначально была мужским персонажем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Масленица в изначальной славянской традиции была мужским персонажем, рассказала ОТР религиовед профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Фоминых. Она отметила, что в этом празднике отражено наследие народа.

В славянской мифологии Масленица — это мужской персонаж, которого иногда связывали с богом Ярилой. И вот этот персонаж Масленица символизирует плодородие, а сейчас мы уже используем это как женщину-куклу, — рассказала Фоминых.

Религиовед подчеркнула, что основной целью праздника является прощание с зимой и встреча весны. По ее словам, праздник также необходим для подготовки к Великому посту.

Ранее иеромонах Феодорит рассказал, что в Церкви и нет понятия Масленицы, однако есть сырная седмица. В 2026 году она продлится с 16 по 22 февраля — иеромонах также напомнил, что церковный обычай запрещает употреблять мясо в масленичную неделю.

