Религиовед рассказала об истоках Масленицы

Масленица в изначальной славянской традиции была мужским персонажем, рассказала ОТР религиовед профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Фоминых. Она отметила, что в этом празднике отражено наследие народа.

В славянской мифологии Масленица — это мужской персонаж, которого иногда связывали с богом Ярилой. И вот этот персонаж Масленица символизирует плодородие, а сейчас мы уже используем это как женщину-куклу, — рассказала Фоминых.

Религиовед подчеркнула, что основной целью праздника является прощание с зимой и встреча весны. По ее словам, праздник также необходим для подготовки к Великому посту.

Ранее иеромонах Феодорит рассказал, что в Церкви и нет понятия Масленицы, однако есть сырная седмица. В 2026 году она продлится с 16 по 22 февраля — иеромонах также напомнил, что церковный обычай запрещает употреблять мясо в масленичную неделю.