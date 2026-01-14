Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 16:32

Стало известно, где отпраздновала 30-летие дочь Заворотнюк

Анна Заворотнюк поделилась кадрами с празднования 30-летия

Анна Заворотнюк Анна Заворотнюк Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Модель Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, отпраздновала в Москве свое 30-летие. Она поделилась в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадрами праздничного утра, отметив, что семья подготовила для нее сюрприз.

Какое прекрасное утро. Спускаюсь я, значит, с утра, а здесь меня ждет такая красота. У меня лучшая семья. Я не могу, это так мило, так приятно, — отметила модель.

Ранее актриса Алена Хмельницкая, бывшая супруга режиссера Тиграна Кеосаяна, призналась, что дважды стала бабушкой. Она сообщила в соцсетях, что отметила свой 55-й день рождения, отдыхая с близкими в Таиланде, однако детали о семейном пополнении пока не стала раскрывать.

Кроме того, представитель МИД России Мария Захарова отметила свой юбилей в процессе записи январского выпуска программы «Песни от всей души». Она рассказала, что ведущий Андрей Малахов и гости студии поздравили ее и исполнили песню из мультфильма о Чебурашке.

Анна Заворотнюк
Москва
дни рождения
юбилеи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СОБР задержал аферистов, похитивших у москвичей более 500 тыс. рублей
Рядовая проверка в российском регионе закончилась погоней в стиле GTA
«Пауки в банке»: Картаполов оценил дело против Тимошенко на Украине
Эколог дала советы по правильной утилизации живых елок
Торговец получил партию телефонов Nokia через 16 лет после заказа
«Карусель» смерти и новая буферная зона: новости СВО на вечер 14 января
Общественница объяснила, как будет работать реестр алиментов
«Родился за полминуты»: Башмет раскрыл, как придумал фестиваль искусств
Звезда «Молодежки» раскрыл секреты отношений в паре с Трусовой на льду
Военный эксперт ответил, как Иран может защититься от вероятных ударов США
РЖД решили избавиться от актива в «Москва-Сити»
Профессор оценил вероятность смертной казни экс-президента Южной Кореи
Секретное пророчество Жириновского взорвало Сеть: чего ждать от 2026 года?
Зеленский оценил состояние инфраструктуры после российского удара
Башмет вспомнил забавный случай на концерте The Rolling Stones
Предприниматели назвали основные драйверы роста регионального бизнеса
В Северной Осетии закрыли заведение после продажи шаурмы с проволокой
В работе Google произошел массовый сбой
Раскрыты масштабы возможной военной помощи европейцев Гренландии
Названы страны, которые могут пострадать из-за конфликта между США и Ираном
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.