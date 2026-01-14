Стало известно, где отпраздновала 30-летие дочь Заворотнюк

Модель Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, отпраздновала в Москве свое 30-летие. Она поделилась в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) кадрами праздничного утра, отметив, что семья подготовила для нее сюрприз.

Какое прекрасное утро. Спускаюсь я, значит, с утра, а здесь меня ждет такая красота. У меня лучшая семья. Я не могу, это так мило, так приятно, — отметила модель.

