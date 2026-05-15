День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 09:35

Белые кеды — больше не в тренде: 3 самые модные тенденции в обуви весны 2026-го

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Выбрать модную обувь непросто. Тренды сменяют друг друга каждый сезон, и, чтобы выглядеть стильно, за ними нужно следить.

Белые кеды, которые несколько лет оставались хитом и дружили и с джинсами, и с классическими брюками, постепенно уходят в прошлое. Сейчас в моде более классические варианты. Если хотите быть в тренде, обратите внимание на изящные лоферы. Главное — подошва: она не должна быть массивной или «тракторной». Обувь должна выглядеть аккуратно и легко.

Также на пике популярности туфли с зауженным носом на низком устойчивом каблуке. Они отлично сочетаются и с брюками, и с юбками.

Особого внимания заслуживает обувь с закрытым носом и открытой пяткой — модный хит сезона. Такая модель выглядит невероятно стильно и, по прогнозам, останется актуальной не один сезон. Обязательно присмотритесь к ней, если хотите быть в числе самых модных.

Ранее эксперт моды Владислав Лисовец заявил, что в 2026 году основными трендами стали сексуальность и элегантность. По его словам, сейчас актуальны облегающие наряды, а также возрождается стиль 1970–1980-х и 2000-х годов.

Проверено редакцией
кеды
обувь
мода
тренды
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия выжигает объекты ВСУ вокруг Одессы: удары по Украине 15 мая
Лавров заявил о «назначении» Зеленского фюрером
Ветеринар предупредила о неожиданной опасности для питомцев на природе
В России оценили идею привлечения нотариусов к сделкам с ипотекой
Трамп не нашел голливудского актера на роль Си Цзиньпина
Российские следователи привели неутешительные данные после атаки ВСУ
Почему не работает Telegram сегодня, 15 мая: замедление, когда заблокируют
СК принял важное решение после атаки ВСУ на Рязанскую область
В Петербурге пройдет концерт в честь 50-летия Алексея Горшенева
Раскрыто, где похоронят Богуславскую
Лавров указал на попытки Запада подмять под себя Армению
Самокатчик сбил девятилетнюю девочку и скрылся
Юрист напомнил, какие компенсации полагаются пострадавшим после пожара
В РОАД предложили штрафовать за скручивание пробега у авто
Лавров пообещал обсудить перетягивание Армении на свою орбиту Западом
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 мая: где сбои в России
Политолог раскрыл, правда ли связаны приезды Трампа и Путина в Китай
«Не будем бегать и умолять»: Лавров предупредил Европу о переговорах
Лавров публично унизил европейских псевдопереговорщиков по Украине
Лавров указал, к чему скатился интерес США в ситуации с Ираном
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.