Белые кеды — больше не в тренде: 3 самые модные тенденции в обуви весны 2026-го

Выбрать модную обувь непросто. Тренды сменяют друг друга каждый сезон, и, чтобы выглядеть стильно, за ними нужно следить.

Белые кеды, которые несколько лет оставались хитом и дружили и с джинсами, и с классическими брюками, постепенно уходят в прошлое. Сейчас в моде более классические варианты. Если хотите быть в тренде, обратите внимание на изящные лоферы. Главное — подошва: она не должна быть массивной или «тракторной». Обувь должна выглядеть аккуратно и легко.

Также на пике популярности туфли с зауженным носом на низком устойчивом каблуке. Они отлично сочетаются и с брюками, и с юбками.

Особого внимания заслуживает обувь с закрытым носом и открытой пяткой — модный хит сезона. Такая модель выглядит невероятно стильно и, по прогнозам, останется актуальной не один сезон. Обязательно присмотритесь к ней, если хотите быть в числе самых модных.

Ранее эксперт моды Владислав Лисовец заявил, что в 2026 году основными трендами стали сексуальность и элегантность. По его словам, сейчас актуальны облегающие наряды, а также возрождается стиль 1970–1980-х и 2000-х годов.