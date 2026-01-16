Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 10:42

Врач предупредила об опасном заболевании, которое может испортить жизнь

Врач Сайфулина: полиомиелит может изменить жизнь навсегда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полиомиелит — опасное заболевание, последствия которого навсегда могут изменить жизнь, рассказала РИАМО врач-педиатр Марьям Сайфулина. Она отметила, что вирус может распространяться в обществах с низким уровнем вакцинации.

Дети получают несколько доз вакцины в первые годы жизни, начиная с рождения и продолжая до шести лет. Регулярная вакцинация делает полиомиелит редким, но отсутствие прививок снова превращает его в угрозу, — рассказала Сайфулина.

Врач подчеркнула, что для болезни нет специфического лекарства, поэтому помощь больному заключается лишь в облегчении течения болезни. По ее словам, сегодня полиомиелит считается побежденным во многих странах, но угроза его возвращения остается.

Ранее врач-инфекционист Владимир Неронов рассказал, что полиомиелит проявляется симптомами, сходными с ОРВИ или менингитом, однако его отличает специфическая особенность — асимметричный вялый паралич без потери чувствительности. Он отметил, что симптомы этого заболевания зависят от его формы.

полиомиелит
вакцинации
дети
болезни
