Инфекционист опроверг страхи о глобальном распространении Эболы Инфекционист Никифоров: вирус Эбола не умеет передаваться от человека к человеку

Вирус лихорадки Эбола не представляет глобальной угрозы и не способен вызвать пандемию, поскольку его передача от человека к человеку происходит крайне редко, заявил завкафедрой инфекционных болезней Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров в беседе с ТАСС. Основной путь заражения — это контакт с естественным носителем инфекции, рукокрылыми плодоядными, а не воздушно-капельный путь.

Эбола не может вызвать никакую пандемию. Информация якобы о пандемическом характере вируса — это полная глупость. Никакая, даже крупная эпидемия в Европе, где-то в Азии нереальна, — прокомментировал эксперт.

Инфекционист объяснил, что переносчики вируса, поскольку они питаются фруктами, не атакуют людей, и заражение наступает только при взаимодействии с ними. Второй способ, хотя и более редкий, включает прямой контакт с кровью или биологическими жидкостями инфицированного. Ученый также подчеркнул, что вирус Эбола известен с 1970-х годов, но за все это время не распространялся за пределы ДР Конго, что указывает на его ограниченный ареал.

Ранее сообщалось, что число смертей от лихорадки Эбола в Конго достигло 149. На данный момент зафиксировано 710 подтвержденных случаев заболевания.