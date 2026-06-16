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16 июня 2026 в 10:22

Инфекционист опроверг страхи о глобальном распространении Эболы

Инфекционист Никифоров: вирус Эбола не умеет передаваться от человека к человеку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вирус лихорадки Эбола не представляет глобальной угрозы и не способен вызвать пандемию, поскольку его передача от человека к человеку происходит крайне редко, заявил завкафедрой инфекционных болезней Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров в беседе с ТАСС. Основной путь заражения — это контакт с естественным носителем инфекции, рукокрылыми плодоядными, а не воздушно-капельный путь.

Эбола не может вызвать никакую пандемию. Информация якобы о пандемическом характере вируса — это полная глупость. Никакая, даже крупная эпидемия в Европе, где-то в Азии нереальна, — прокомментировал эксперт.

Инфекционист объяснил, что переносчики вируса, поскольку они питаются фруктами, не атакуют людей, и заражение наступает только при взаимодействии с ними. Второй способ, хотя и более редкий, включает прямой контакт с кровью или биологическими жидкостями инфицированного. Ученый также подчеркнул, что вирус Эбола известен с 1970-х годов, но за все это время не распространялся за пределы ДР Конго, что указывает на его ограниченный ареал.

Ранее сообщалось, что число смертей от лихорадки Эбола в Конго достигло 149. На данный момент зафиксировано 710 подтвержденных случаев заболевания.

Общество
Эбола
инфекции
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Конго
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