Рецепт для тех, кто не умеет готовить: мини-чизкейки в тарталетках с простейшим кремом

Рецепт для тех, кто не умеет готовить: мини-чизкейки в тарталетках с простейшим кремом

Представляет рецепт десерта для тех, кто не умеет готовить или не любит много заморачиваться. — мини-чизкейки в тарталетках с простейшим кремом.

Готовый десерт поражает своей текстурой: нежная, кремовая, почти тающая начинка с бархатистой консистенцией идеально сочетается с хрустящей основой.

Для приготовления понадобится: 10-12 готовых песочных тарталеток, 200 мл очень холодных жирных сливок (от 33%), 200 г сметаны (20-25%), 4-5 ст. л. сгущенного молока. Разогрейте духовку до 160 градусов. В миске взбейте холодные сливки миксером до устойчивых, но не слишком жестких пиков. В отдельной миске смешайте сметану, сгущенку и ваниль (или цедру) до однородности. Движениями снизу вверх, введите взбитые сливки в сметанно-сгущенную массу. Готовым кремом наполните тарталетки. Выложите на противень и запекайте в разогретой духовке всего 10-12 минут. Крем должен слегка схватиться, но оставаться нежным и не потрескаться. Дайте чизкейкам полностью остыть при комнатной температуре, а затем уберите в холодильник минимум на 2 часа для полного застывания.

Ранее стало известно, как приготовить диетический наполеон: лаваш, банан, пудинг — и на час в холодильник.