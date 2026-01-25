Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 06:46

От сладкого не отказываюсь, готовлю диетический наполеон: лаваш, банан, пудинг — и на час в холодильник

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

От сладкого не отказываюсь, готовлю диетический наполеон! Все предельно просто: лаваш, банан, пудинг — и на час в холодильник. Калорийность готового десерта в среднем составляет примерно 140 ккал на 100 граммов.

Ингредиенты: 2–3 больших листа тонкого лаваша, 500 мл готового протеинового пудинга (вкус «ваниль»), 2 спелых, но не перезрелых банана. Лаваш разрежьте на квадраты по размеру вашей формы (для торта) или на небольшие одинаковые прямоугольники (для пирожных). Бананы нарежьте тонкими кружочками. На дно формы или тарелки выложите первый слой лаваша. Смажьте его частью пудинга, распределив тонким слоем. Разложите часть ломтиков банана. Накройте следующим слоем лаваша и повторите процедуру, пока ингредиенты не закончатся. Верхний слой также смажьте кремом. Уберите торт в холодильник минимум на 1 час, чтобы слои хорошо пропитались. Подавайте охлажденным.

Ранее стало известно, как приготовить маковый пудинг-пирог для тех, кто хочет похудеть.

Проверено редакцией
Читайте также
Тонкие коржи и крем до небес! Мой творожный наполеон с сырным кремом — гениально и просто
Общество
Тонкие коржи и крем до небес! Мой творожный наполеон с сырным кремом — гениально и просто
Диетический «Наполеон» из 2 ингредиентов: так быстро торты вы еще не готовили — элементарный рецепт
Общество
Диетический «Наполеон» из 2 ингредиентов: так быстро торты вы еще не готовили — элементарный рецепт
Рецепт для тех, у кого нет духовки: чизкейк с апельсиновой цедрой и шоколадной крошкой
Общество
Рецепт для тех, у кого нет духовки: чизкейк с апельсиновой цедрой и шоколадной крошкой
Чизкейк «Нью-Йорк» стал банальностью. Делаю «Пряную тыкву» — основа из песочного теста, нежная тыквенная начинка и крошка из орехов
Общество
Чизкейк «Нью-Йорк» стал банальностью. Делаю «Пряную тыкву» — основа из песочного теста, нежная тыквенная начинка и крошка из орехов
Медовик наскучил. Пеку «Цитрусово-миндальный» — воздушный бисквит с цедрой, миндальная крошка и легкий лимонный курд
Общество
Медовик наскучил. Пеку «Цитрусово-миндальный» — воздушный бисквит с цедрой, миндальная крошка и легкий лимонный курд
наполеон
рецепты
торты
диеты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вылет застрявших на Кубе российских туристов перенесли
Потепление отменяется: погода в Москве и Питере с 26 января по 1 февраля
Стало известно, во сколько оценили имущество экс-вице-премьера Башкирии
Россия предостерегла Запад от размещения войск на Украине
Конгрессвумен из США призналась в любви к Дмитриеву
Сексуальное блюдо: салат с креветками и дыней — обалдеть можно!
Жители Махачкалы спасли ребенка и мать из тонущей машины
Lada Azimut, электромобиль и новая Volga: главные автоновинки 2026 года
Бесконечный коридор в сновидениях: к добру или беде
Разгром складов ВСУ и удар по объектам ВПК: успехи ВС РФ к утру 25 января
В Запорожской области при атаке БПЛА на авто пострадали четыре человека
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 января
Прогулка с питомцем может повлечь серьезный штраф
К чему снится лабиринт: пугающие тайны подсознания
Российские морпехи обнаружили у бойца ВСУ обложку с нацистской символикой
Стало известно о контактах Москвы и Вашингтона по раздражителям
Названа сумма максимального пособия по безработице в России
В России раскрыли секрет дополнительной выплаты для пенсионеров
На Камчатку прибыла новая партия техники для уборки снега
ГДЗ, ответы на ЕГЭ и ОГЭ в интернете — все? Что решило Минпросвещения
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.