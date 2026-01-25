От сладкого не отказываюсь, готовлю диетический наполеон: лаваш, банан, пудинг — и на час в холодильник

От сладкого не отказываюсь, готовлю диетический наполеон! Все предельно просто: лаваш, банан, пудинг — и на час в холодильник. Калорийность готового десерта в среднем составляет примерно 140 ккал на 100 граммов.

Ингредиенты: 2–3 больших листа тонкого лаваша, 500 мл готового протеинового пудинга (вкус «ваниль»), 2 спелых, но не перезрелых банана. Лаваш разрежьте на квадраты по размеру вашей формы (для торта) или на небольшие одинаковые прямоугольники (для пирожных). Бананы нарежьте тонкими кружочками. На дно формы или тарелки выложите первый слой лаваша. Смажьте его частью пудинга, распределив тонким слоем. Разложите часть ломтиков банана. Накройте следующим слоем лаваша и повторите процедуру, пока ингредиенты не закончатся. Верхний слой также смажьте кремом. Уберите торт в холодильник минимум на 1 час, чтобы слои хорошо пропитались. Подавайте охлажденным.

