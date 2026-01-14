Маковый пудинг-пирог для тех, кто хочет похудеть: завтрак и перекус на 140 ккал

Этот маковый пудинг-пирог — настоящая находка для тех, кто хочет похудеть, но не может отказаться от вкусных десертов. Его польза в высоком содержании белка из творога и яиц, минимуме углеводов и полезных жирах.

Его калорийность составляет примерно 140 ккал на 100 граммов. Вкус нежный, кремовый, текстура напоминает влажный чизкейк или воздушный пудинг.

Для теста понадобится: 400 г мягкого обезжиренного творога, 200 г легкого творожного сыра, 3 яйца, 40 г кукурузного крахмала, 20 г цельнозерновой или миндальной муки, 50–70 г подсластителя, 50 г мака, ванилин, щепотка соли. Мак залейте кипятком на 10 минут, затем отожмите. Духовку разогрейте до 160 °C. В блендере измельчите творог, творожный сыр, яйца, подсластитель и соль до кремообразного состояния. Добавьте крахмал, муку, ванилин и мак, перемешайте. Форму (18–20 см) застелите пергаментом. Вылейте тесто, разровняйте. Выпекайте 45–50 минут до легкой румяности. Важно: не открывайте духовку первые 30 минут! Затем выключите огонь и оставьте пирог внутри с приоткрытой дверцей на 1 час, чтобы он медленно остыл и не опал.

