Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору творожных шариков к чаю — нежные, румяные и готовы за 15 минут

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору творожных шариков к чаю — нежные, румяные и готовы за 15 минут

Когда хочется чего-то вкусного к чаю, а времени совсем мало, готовлю эти творожные шарики. Они получаются мягкими, воздушными и ароматными, а благодаря корице на кухне сразу появляется уютный запах домашней выпечки. Никакой духовки и сложных ингредиентов — все смешал, скатал шарики и отправил на сковороду.

Особенно нравится, что внутри они остаются нежными и творожными, а сверху покрываются аппетитной золотистой корочкой. Такие шарики исчезают со стола быстрее печенья и булочек.

Для приготовления вам понадобится: творог — 350 г, яйцо — 1 шт., сметана — 1 ст. л., сахар — 2 ст. л., соль — ⅓ ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л., мука — 200–250 г, молотая корица — ½ ч. л., топленое масло — для жарки, сахарная пудра — для подачи.

Творог разомните вилкой или пробейте блендером до более однородной консистенции. Добавьте яйцо, сметану, сахар, соль и корицу. Хорошо перемешайте. Всыпьте разрыхлитель и постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое тесто. Оно должно оставаться нежным и слегка липким.

Слегка смочите руки водой и сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех. На сковороде разогрейте топленое масло. Обжаривайте шарики на среднем огне, периодически переворачивая, до равномерной золотистой корочки со всех сторон. Готовые шарики переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже не раз готовила такие творожные шарики на завтрак и к вечернему чаю. Больше всего нравится сочетание нежного творожного теста и легкого аромата корицы.