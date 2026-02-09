Ядовитые жуки-томкаты атаковали российских туристов в азиатской стране

Ядовитые жуки-томкаты атаковали россиян во Вьетнаме, сообщил Telegram-канал SHOT. Туристы пожаловались на ожоги и волдыри.

Одна из россиянок рассказала, что во время отдыха с семьей на острове Фукуок покрылась укусами, они сильно чесались. Врачи не назвали точную причину раздражения кожи, но прописали девушке мази и другие лекарства. Позже укусы превратились в волдыри, а в отеле россиянка нашла одного жука-томката. Отмечается, что сейчас эти насекомые наиболее активны во Вьетнаме.

Ранее российские туристы на Сейшельских островах пожаловались на множественные укусы песчаных мух. Отмечалось, что от нападения этих насекомых у отдыхающих начинался сильный зуд и появлялись волдыри, которые сохранялись в течение нескольких недель.

До этого экс-участница третьего сезона шоу «Голос» Ифунанья Нвангене умерла от укуса змеи. Как уточнил ее музыкальный руководитель Сэм Эзугву, инцидент произошел в доме певицы в столице Нигерии Абудже. Девушке было 26 лет. Врачи не смогли помочь певице, так как в больнице не оказалось нужного противоядия.