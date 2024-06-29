Алла Пугачева: последние новости 29 июня, концерт в Екатеринбурге, кукла

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Алла Пугачева

Директор фестиваля «Ночь музыки» Евгений Горенбург прокомментировал выступление певицы Аллы Пугачевой на мероприятии, а народный артист РФ Филипп Киркоров опубликовал видео с куклой Примадонны. Какие известны последние новости об исполнительнице на сегодня?

Выступит ли Алла Пугачева на фестивале в Екатеринбурге

Основатель и директор «Ночи музыки» Евгений Горенбург рассказал, может ли выступить на фестивале в Екатеринбурге Алла Пугачева. Соответствующий вопрос ему задали на пресс-конференции, посвященной Ural Music Night.

Горенбург отметил, что с уважением относится к творчеству Примадонны и хотел бы вместе с ней оказаться на одной сцене, однако не видит это возможным на настоящий момент. Директор «Ночи музыки» также добавил, что не располагает информацией о желании певицы выступить на фестивале.

«Я ни в одном интервью Аллы Пугачевой не видел, чтобы она говорила, что хочет выступить на нашем фестивале. К ее творчеству я отношусь с большим уважением. Очень люблю ее песни. И я бы с удовольствием спел с ней на одной сцене, но в другое время, при других обстоятельствах, — пояснил он.

Что за видео с куклой Аллы Пугачевой опубликовал Киркоров

Певец Филипп Киркоров перепел хит «Миллион алых роз» с куклой — копией своей бывшей жены Аллы Пугачевой. Соответствующий ролик артист разместил в соцсетях.

По словам исполнителя, «живая кукла» Примадонны досталась ему в подарок, он назвал ее «потрясающей работой».

Над куклой Пугачевой работал скульптор Владимир Емельяненко. Художник также подарил артисту другие свои работы: актрису Мэрилин Монро, барда Владимира Высоцкого в роли Гамлета, певицу Лолиту Милявскую, артиста цирка Олега Попова и других.

«Моя коллекция пополнилась исключительными работами», — заявил на видео Киркоров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что известно о планах Орбакайте увидеться с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте улетела из США и планирует встретиться с Аллой Пугачевой в Прибалтике, пишет KP.RU. По информации издания, мать и дочь планируют в Юрмале посетить фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле.

«Ну а пока Примадонна пережидает жару на Кипре в своем особняке. У детей начались каникулы лишь несколько дней назад. Скоро вся семья из Лимасола уедет на Рижское взморье на свою виллу в Юрмале», — отметил источник.

По данным KP.RU, прибалтийская вилла Пугачевой уже готова к ее приезду. Дом расположен недалеко от апартаментов Вайкуле, и в нем есть шесть спален, столовая, гостиная, бассейн и спа-центр.

Что известно о бизнесе Пугачевой в России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил в беседе с NEWS.ru, что Алла Пугачева не продала свои бизнесы в России, а переписала их на подставных лиц.

«И конечно, Пугачева: у нее тоже есть бизнес в стране. Хотя они (Пугачева и Вайкуле. — NEWS.ru) заявляют СМИ, что продали свои компании, вышли из состава учредителей, но мы знаем, что это номинальные люди. Они все равно — как делили прибыль, так и продолжают делить ее пополам. Ничего не изменилось. Только для налоговых органов человек вышел из состава учредителей. Но это все только на бумаге», — пояснил Бородин.

Читайте также:

Слухи об эмиграции, отказ от Москвы, театр: где сейчас Анна Ковальчук

Дочь в Европе, стрельба в Крыму, злость Гагариной: где сейчас Юлия Савичева

США, работа в доме Путина, удивление от Украины: как живет Александр Гордон