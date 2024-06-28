Алла Пугачева: последние новости 28 июня, заработок в РФ, резекция желудка

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева продолжает зарабатывать в России, несмотря на продажу своих компаний, и в два раза снизила гонорар за выступления после отъезда за границу. Какие известны последние новости о Примадонне на сегодня?

Как Пугачева зарабатывает в России

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает, что Алла Пугачева не продала свои бизнесы в России, а переписала их на подставных лиц.

«И конечно, Пугачева: у нее тоже есть бизнес в стране. Хотя они (Пугачева и Вайкуле. — NEWS.ru) заявляют СМИ, что продали свои компании, вышли из состава учредителей, но мы знаем, что это номинальные люди. Они все равно — как делили прибыль, так и продолжают делить ее пополам. Ничего не изменилось. Только для налоговых органов человек вышел из состава учредителей. Но это все только на бумаге», — рассказал NEWS.ru Бородин.

По его данным, в России продолжает зарабатывать и подруга Пугачевой — латвийская певица Лайма Вайкуле.

«Лайма Вайкуле, она здесь, в России, имеет ряд бизнесов. И мы знаем, что с долей этих компаний она получает свой заработок. То есть здесь, в России, Лайма зарабатывает деньги. Но она находится в другой стране и практически каждый день дискредитирует нашу государственную политику, нашего президента и не поддерживает курс страны», — подчеркнул Бородин.

Как сильно упали гонорары Пугачевой за границей

Алла Пугачева после отъезда за границу становится все беднее, заявила KP.RU телевизионный продюсер Алина Красная.

«Гонорары Аллы Борисовны раньше были самыми высокими на эстраде — €350 тысяч (32,2 млн рублей по текущему курсу. — NEWS.ru) за одно выступление», — сказала Красная.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

По словам продюсера, в настоящее время заказчики не готовы платить крупный гонорар Примадонне и предлагают в два раза меньше денег — около €150 тысяч за один концерт.

«Недавно ей предложили поехать в тур по Германии, но она, подумав, отказалась. Мол, здоровье уже не то, чтобы по гастролям разъезжать», — добавила Красная.

Почему Алла Пугачева сильно похудела

Хирург Руслан Наталинов озвучил возможную причину стремительного похудения Аллы Пугачевой. По мнению специалиста, артистке сделали рукавную резекцию, при которой вдоль желудка накладываются аппаратные швы, а большая часть органа удаляется.

«Бариатрические операции действительно эффективны. Благодаря им люди стремительно и стойко снижают вес. Знаю, что очень много известных людей сделали себе резекцию желудка. Не осталась в стороне и знаменитая Примадонна. Какой вид операции сделала себе Алла Борисовна, мы можем только предполагать. Мы знаем, что самая частая операция — это рукавная резекция. Скорее всего, именно такая операция помогла Примадонне бороться с лишним весом», — сказал хирург порталу «Страсти».

По словам врача, подобная операция не сопряжена с рисками развития сопутствующих заболеваний, поэтому пациента выписывают через пару дней после хирургического вмешательства.

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