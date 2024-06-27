«Идет кровавая, самая жесткая война»: как сейчас живет Мария Шукшина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Шукшина

Заслуженная артистка России Мария Шукшина обрела популярность как актриса и телеведущая, а также из-за скандалов внутри семьи и с коллегами по шоу-бизнесу. Как сейчас складывается ее карьера и личная жизнь, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Мария Шукшина

Мария Шукшина родилась 27 мая 1967 года в Москве в семье артистов. Ее родители — актер и кинорежиссер Василий Шукшин и актриса Лидия Федосеева-Шукшина.

Шукшина окончила переводческий факультет Института иностранных языков им. Мориса Тореза, затем несколько лет работала переводчиком. Творческую карьеру она начала в 1990-х годах со съемок в фильмах «Американская дочь», «Какая чудная игра». Наибольшую известность ей принесли картины «Дорогая Маша Березина», «Узкий мост» и «Похороните меня за плинтусом». Карьеру на телевидении Мария Шукшина начала в 1999 году, став соведущей передачи «Жди меня» на Первом канале.

Артистка на настоящий момент не замужем. У нее есть четверо детей от трех браков.

Фото: Кирилл Зыков/ РИА Новости Мария Шукшина

Что Шукшина говорила об СВО и уехавших артистах

Мария Шукшина поддерживает спецоперацию и действия российских властей. По ее мнению, государству нужно бороться не с внешними, а с внутренними врагами. К ним актриса отнесла звезд, выступивших против СВО.

Она также раскритиковала тех, кто уехал из России. Шукшина уверена, что русские люди не простят певице Алле Пугачевой, комику Максиму Галкину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), музыканту Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и другим знаменитостям их отъезд.

«Я не подам руки ни Пугачевой, ни Галкину, ни Макаревичу за их позицию [по отношению] к собственной стране, в которой они стали известными людьми. Безусловно, все эти звездные эмигранты хотят жить в России и здесь зарабатывать. Но СВО вскрыла их сущность», — сказала актриса.

Что за письмо Шукшина писала президенту

Мария Шукшина в сентябре 2022 года опубликовала открытое письмо президенту России Владимиру Путину, где обозначила свое недовольство выступлением певицы Клавы Коки во Владивостоке в откровенном наряде и содержанием ее песен в период СВО.

«Что это? Я спрашиваю всех — что это? А я вам отвечу. Это война! Кровавая, самая жесткая война, направленная на развращение, обесчеловечивание людей, детей. Не может это быть ошибкой! Иначе чем занимаются наши чиновники в своих кабинетах, если у них нет времени проверить репертуар артистов для такого важного мероприятия?» — отметила она.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Владимир Мединский и актриса Мария Шукшина, награжденная почетной грамотой президента РФ

Как Шукшина отреагировала на «голую» вечеринку

Мария Шукшина после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, где присутствовали артисты эстрады, заявила, что всех участников мероприятия нужно удалить из жизни российского общества. Она также раскритиковала артистов за извинения, записанные в кофтах с высоким горлом, и поездки в зону СВО после скандала.

«Сначала плевок в душу, потом селфи в военном госпитале; сначала в образе раздетого свободного либерала без каких-либо рамок (морально-духовно-нравственных), потом в образе образцового „патриота“ в водолазке, считающего главным достоинством для зрителей слова: „Я ведь никуда не отъехал, я же здесь, весь ваш, буржуинский“. Вот миллион раз говорила, что имеют значение не слова, а дела!» — написала она в своем Telegram-канале.

Также после «голой» вечеринки Шукшина обвинила певца Филиппа Киркорова в пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Она показала ролик, в котором исполнитель вместе с певицей Жасмин поет композицию «Личное тело». Актриса обратила внимание на фрагмент композиции: «Это мое личное дело, куда мне девать мое личное тело и чем наполнять мне свою душу».

«Сзади на экране идет видеоряд, где разные варианты: мужчина с женщиной, двое мужчин, обнимашки и т. п. Конкретная пропаганда», — заявила Шукшина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Шукшина

Чем сейчас занимается Мария Шукшина

Мария Шукшина в 57 лет продолжает карьеру телеведущей, в том числе выступая экспертом в различных передачах, и иногда снимается в кино. Также она играет в музыкальном спектакле «Калина красная».

В апреле 2024 года появились слухи о задержании Марии Шукшиной после судебных разбирательств с матерью и сестрой по разделу имущества Василия Шукшина. Однако адвокат Юлия Вербицкая-Линник, представлявшая интересы Лидии Федосеевой-Шукшиной, заявила, что актриса могла сама распространить подобные слухи.

«Она сама своеобразная. Мария Васильевна делает такие заявления периодически, что мы даже не знаем, как на них реагировать. Я не знаю, что было в этом случае, но очень часто источником такого шок-контента в отношении себя становится именно она, — отметила юрист.

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