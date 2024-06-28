Королевская семья Британии: последние новости, Кейт скрыла последствия рака

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон нарастила брови после курса химиотерапии, а принц Гарри поделился переживаниями насчет гибели матери — принцессы Дианы. Какие известны последние новости о королевской семье Великобритании на сегодня, 28 июня?

Как Кейт Миддлтон скрыла последствия химиотерапии

Во время первого выхода в свет после курса химиотерапии Кейт Миддлтон скрыла последствия лечения от онкологического заболевания, пишет портал Marca. Стилист Аннита Руис заявила, что принцесса Уэльская появилась на параде Trooping the Colour в парике и с нарощенными бровями, а на ее подготовку специалисты потратили более двух часов.

«Подготовка Миддлтон включала в себя интенсивный макияж, парик и наращивание бровей, чтобы замаскировать последствия химиотерапии и лучевой терапии, которые могут вызвать выпадение волос», — заявила Руис.

Что известно о главном страхе Кейт Миддлтон

Инсайдер в интервью изданию Life & Style раскрыл главный страх Кейт Миддлтон, связанный с ее публичным выходом в свет. По словам источника газеты, принцесса Уэльская сильно переживала из-за внешнего вида. Однако веру в нее вселил супруг принц Уильям.

«Кейт нервничала перед своим новым появлением. Она боялась, что на параде будет выглядеть уставшей или слишком худой», — сообщил источник.

По словам инсайдера, еще год назад, оказавшись в такой ситуации, Кейт не была бы столь откровенна. Но сейчас принцесса Уэльская осознает, что она не единственная, кто борется с онкологией.

«Она понимает, что если честно рассказать о своей борьбе, то это поможет другим. Ее проявление силы доказывает, что однажды она станет достойной королевой. Она борец за себя, свою семью и свою страну», — пишет источник.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон и принц Уильям

Что сказал принц Гарри о смерти принцессы Дианы

Принц Гарри рассказал о своем травмирующем опыте потери матери — принцессы Дианы, в 12-летнем возрасте. Герцог Сассекский стал глобальным послом благотворительной организации Scotty's Little Soldiers, которая поддерживает детей и молодых людей, оставшихся без родителей, и записал видео, где поделился своими переживаниями.

«В детстве так легко думать или убеждать себя. Ты убеждаешь себя, что человек, которого ты потерял, хочет, чтобы ты грустил как можно дольше, чтобы доказать ему, что по нему скучают. Но затем приходит осознание того, что это не так. Она, должно быть, хочет, чтобы я был счастлив», — отметил Гарри.

Герцог Сассекский заметил, что после долгих лет сдерживания переживаний он был вынужден обратиться за помощью к психотерапевту.

«Это самое сложное, особенно для детей. Я думал: „Я не хочу говорить об этом, потому что мне будет грустно, но как только я говорю об этом, я понимаю, что радуюсь ее жизни. Тогда на самом деле все становится проще. Установка „я просто не собираюсь говорить об этом, и это лучшая форма преодоления“ — неправильная. Это может длиться какое-то время, но ты не можешь подавлять это вечно. Это ненадежно. И будет разъедать тебя изнутри», — подытожил он.

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